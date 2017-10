Regeerakkoord is rond: plannen dinsdag bekend

Het regeerakkoord is rond. Dat melden de lijsttrekkers van de vier partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan het einde van de onderhandelingsdag.

Aanstaande maandag worden de teksten die zijn samengesteld aan de fracties voorgelegd en dinsdag hopen de partijen de plannen officieel te kunnen presenteren.

'Positief'

VVD-leider Mark Rutte is in ieder geval positief over wat er nu ligt: „We gaan allemaal naar onze fracties, maar volgens mij ligt er een mooi regeerakkoord”, meldt hij.

Maandagochtend worden de laatste puntjes op de i gezet door de vier lijsttrekkers. Wat daar besloten zal worden, is waarschijnlijk ook wat het motto van dit regeerakkoord gaat worden. Dat is namelijk nog niet helemaal duidelijk. Volgens D66-leider Alexander Pechtold liggen er nog een aantal opties open.

Pechtold reageerde ook op de vraag waarom de formatietijd zo lang heeft moeten duren. Volgens hem was de lange formatietijd hard nodig zodat de partijen 'duurzame en goede afspraken' konden maken en 'zich in elkaars standpunt konden verdiepen.' De verkiezingen voor de Tweede Kamer waren op 15 maart 2017.