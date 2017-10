Politie treft overleden kind aan in auto

De politie heeft bij het politiebureau in Assen een dood kind aangetroffen in een auto. De bestuurder van de auto is aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind.

De identiteit van het kind is nog niet bekend. De politie doet daar nog onderzoek naar, zo meldt RTL Nieuws.

De man reed zaterdagavond naar het politiebureau en was op zoek naar aanwezige agenten. De agenten liepen daarna met hem naar zijn auto en troffen vervolgens een dood kind aan. De man werd daarom direct aangehouden. De doodsoorzaak van het kind is nog niet bekend.