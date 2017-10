Plannen Rutte III: vorm van maatschappelijke dienst?

Het heeft maandenlang geduurd maar nu de formatie bijna rond lijkt zijn, komt er steeds meer duidelijkheid over de plannen van het nieuwe kabinet. Wat weten we tot nu toe?

De ministeries willen officieel nog niets loslaten, maar toch lekken er hier en daar al verschillende plannen uit. Zo zou er een vorm van maatschappelijke dienst komen, het BTW-tarief gaat omhoog, de hypotheekrenteaftrek omlaag, krijgen migranten een beperkte toegang tot een uitkering en komt er een klimaatwet.

Wat houdt de maatschappelijke dienst in?

Volgens het AD hebben de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een akkoord gegeven om een vorm van maatschappelijke dienst in te voeren, maar ze willen dit niet verplichten. Het CDA maakte zich tijdens de verkiezingscampagne al hard voor de invoering van een dientsplicht voor jongeren bij defensie, politie of in de zorg. De andere partijen willen deze maatregel niet verplicht maken.

Jongeren zouden de kans krijgen om bijvoorbeeld in de zorg, met vluchtelingen of in wijkcentra vrijwilligerswerk te doen. Ze krijgen hier geen geld voor, maar het kan ze wel helpen bij het vinden van een baan. De jongeren krijgen een certificaat dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid. Ook zou er onderhandeld worden om zo'n certificaat als een extra plus te laten gelden in het bedrijfsleven. De VVD en D66 moeten niets hebben van een verplichte dienstplicht, maar volgens de CDA en ChristenUnie is dit een mooie kans voor jongeren om aan hun CV te bouwen, terwijl ze ook nog iets terugdoen voor de samenleving.

Klimaatwet

Kabinet Rutte III komt met een klimaatwet, met juridisch afrekenbare milieudoelen, zoals het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Dit bevestigen bronnen rond de formatie. Daarmee maakt het nieuwe kabinet serieus werk van het internationale klimaatakkoord van Parijs. Dat meldt dagblad Trouw vrijdag.

De komst van een klimaatwet is een vurige wens van D66 en ChristenUnie. Deze partijen ondertekenden vorig jaar het initiatief van PvdA en GroenLinks om tot zo’n wet te komen. De wet die het aanstaande kabinet voor ogen heeft, is een afgezwakte variant van het oorspronkelijke voorstel. PvdA en GroenLinks zetten in op 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De nieuwe coalitie vindt dat te ambitieus.

BTW-tarief omhoog, Hypotheekrente omlaag

Volgens De Telegraaf wil de nieuwe coalitie het lage btw-tarief verhogen van 6 naar 9 procent. De maatregel is onderdeel van het invoeren van een vlaktaks. Hierdoor wordt ook de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd. Vanaf 2020 gaat de aftrek in vier stappen van drie procent omlaag tot het niveau van de vlaktaks die VVD, CDA, D66 en CU willen. Het verhogen van het btw-tarief van 6 naar 9 procent zal betekenen dat de boodschappen bijvoorbeeld duurder worden, levensmiddelen vallen namelijk onder dit lage tarief. .

Migratiewet

Het nieuwe kabinet gaat ook het integratiebeleid op de schop nemen. Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben straks in de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand, zo weet de Volkskrant.