Ouders gedode kinderen eisen uitleg: Systeem faalt

„Geen kansen meer voor deze mensen", is volgens Huisman de oplossing voor dit soort gevallen. Rowena krijgt hij er niet mee terug. „Maar ik blijf vechten voor verdiende straffen."

Huisman ziet veel steun in de petitie na de dood van Anne Faber, waarin onder meer de verantwoordelijken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op het matje worden geroepen. De ondertekenaars willen een verklaring en geloven dat de dood van Faber voorkomen had kunnen worden.

„Ik wil aan de politici duidelijk maken dat ons systeem niet deugt. Voor Rowena, maar ook voor andere slachtoffers. En hoeveel meer onschuldige mensen moeten er nog doodgaan?", vraagt Huisman zich af. „Het strafsysteem faalt. Als dit zo doorgaat, vallen er nog veel meer doden. Hoeveel gekken krijgen nog de kans om terug in de samenleving te komen die weer de fout ingaan. Zij zijn niet te genezen."

Huisman verloor zijn dochter Rowena ​Rikkers op 4-jarige leeftijd. Haar lichaamsdelen werden in Zeewolde gevonden, op een steenworp afstand van de vindplaats van Faber. „Ik heb levenslang, kom nooit meer van mijn verdriet af. Deze man zou nooit meer rond mogen komen. Levenslang moeten dit soort daders krijgen. Of liever nog de elektrische stoel", vertelt hij tegenover RTL Nieuws.

Na de tragische dood van Anne Faber is de discussie over het functioneren van het Nederlandse rechtssysteem weer behoorlijk opgelaaid. Ook bij Martin Huisman, die zelf zijn kind verloor, lijkt de maat vol.

