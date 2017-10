Ontroerende video: bejaarden werven zelf personeel

Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer heeft nieuwe werknemers nodig. In plaats van een standaard vacaturetekst, werd er gekozen voor een bijzondere manier van personeel werven: de bewoners vragen zelf om hulp.

„Ik woon sinds twee jaar in het prachtige woonzorgcentrum in Boxmeer bij Sint Anna en we zijn op zoek naar jou!”, vertelt een oudere vrouw. Het is het begin van een filmpje waarin de bewoners van het zorgcentrum zélf op zoek gaan naar nieuw personeel. Aan alle bewoners werd gevraagd om te vertellen wat zij belangrijk vinden in een verzorger, schrijft Omroep Brabant. En dat leidde tot een ontroerende video.

‘Als ze maar humor hebben’

Een van de belangrijkste eigenschappen, naast natuurlijk kennis van zaken, is humor volgens de bewoners. „Ik houd van mensen die kunnen lachen”, vertelt een van hen. „Als ze maar humor hebben dan is voor een heel groot deel het ijs gebroken, want het is niet altijd prettig om voor iedereen open en bloot te staan”, vertelt een andere mevrouw.

„Een hartelijke en vriendelijke benadering. Iemand die prettig binnenkomt en lekker aanpakt, en waar je een praatje mee kunt maken, dat is gewoon heel prettig”, vertelt een vrouw vanuit haar bed. Een andere bewoonster: „Ik vind het heel belangrijk om een luisterend oor te hebben, wederzijds."

Lees ook: Wasserette biedt bejaarde tweedehands ondergoed aan

Inlevingsvermogen

Ook een van de personeelsleden van het zorgcentrum laat weten wat zij belangrijk vindt: „Sommige mensen kunnen niet meer voor zichzelf opkomen, daarvoor ben jij hun ogen en oren. En daarom vind ik inlevingsvermogen heel belangrijk.” Het inlevingsvermogen wordt eveneens door een zoon van een van de bewoonsters benadrukt: „Ik als mantelzorger van mijn moeder, vind het belangrijk dat jij, met wederzijds respect, begrijpt hoe mensen zich voelen hier.”

Like en deel

„Dus herken jij jezelf hierin? Kijk dan eens op onze website. O ja, u mag ons filmpje liken en delen “, besluit een van de bewoners de oproep, terwijl de andere bewoners een bordje met ‘vind ik leuk’ omhooghouden.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar