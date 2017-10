Ongetraind een marathon rennen: is het haalbaar?

Heb jij maanden getraind? Een schema op de koelkast gehangen? Veel op je eten gelet? De biertjes laten staan? Een flink bord pasta achter je holle kies gestopt? Een paar honderd euro uitgegeven voor een paar kekke gympen? En ook een paar honderd euro gelapt voor een fancy sporthorloge?

Heel goed, maar wie weet was het allemaal voor niets.

TCS Amsteram Marathon

Zondag zal het startschot gegeven worden voor de 42e editie van de marathon van Amsterdam, het grootste hardloopevenement van Nederland. De snelste renner van de Amsterdamse marathon aller tijden is de Keniaanse Daniel Wanjiru, hij volbracht de 42.195 meter afgelopen jaar in 2 uur, 5 minuten en 21 seconden. Kan je deze man niet verslaan? Geen zorgen. Er staat een tijdslimiet van 6 uur op de marathon van Amsterdam. Ben je na 17.00 uur nog bezig? Dan word je meegenomen met de beruchte bezemwagen.

Ongetraind rennen

Niets is onmogelijk, zo ook het ongetraind rennen van een marathon niet. Maar verstandig is natuurlijk anders. Wij spraken Giulia, die vrijwel zonder training de benen onder haar lijf heeft gerend tijdens de marathon van Rotterdam 2017. „Ik stelde een marathon steeds uit. Maar toen mijn broer hem dit jaar opeens besloot te gaan rennen, kon ik niet achterblijven", vertelt Giulia (20) aan Metro. „Ik had toen nog maar tweeënhalve maand om te trainen. Iedereen verklaarde me voor gek, maar het lukte me wel."

Voor de marathon van Rotterdam heeft Giulia in totaal acht keer de gympen aangetrokken (2x 5 km, 2x 10km, 1x15 km, 1x 20km, 1x25km en 1x30km). Voor je beeldvorming: een marathon heeft ongeveer dezelfde afstand als Utrecht - Almere met de auto, dus je snapt wel dat het bij lange na niet genoeg is. „Ik wilde het per sé halen, al moest ik kruipen", vertelt Giulia. „Bij de 35 kilometer was ik in tranen. Zonder familieleden die meefietsten of toeschouwers die juichten, was het me nooit gelukt."

Een aanslag op je lijf

„Ik ga het zeker nog een keer doen", aldus de 20-jarige Rotterdamse. „Maar dan wel mét goede training, dat bespaart je een hoop pijn en verdriet." Giulia heeft geen directe blessures gekregen na de marathon, maar had wel maandenlang pijn in haar lichaam. „Het is echt een aanslag op je lijf, ik ben denk ik pas sinds juli een beetje van de pijn af. Hardlopen ging ook zeer lastig, na de marathon kon ik gewoon niet meer verder rennen dan tien kilometer."

Wanneer ben je er klaar voor?

Iedereen is anders. Zo heeft de ene persoon als maatstaaf: ‘als ik 30 km kan rennen, kan ik ook een marathon’ en de ander: ‘als iemand me midden in de nacht wakker zou maken op een willekeurige dag, wil ik de helft van de afstand kunnen lopen’. Vraag jezelf in de eerste instantie af of je gemotiveerd genoeg bent voor het rennen van een marathon, of het te combineren valt met je dagelijkse leven en of je fysieke gesteldheid het toelaat.

Waarschijnlijk kunnen we allemaal wel bedenken dat een goede voorbereiding alles is. Ren jij zondag mee? Denk eraan: met een temperatuur van ongeveer 22 graden wordt het een warme dag voor een hardloper. Kleed je niet te warm, drink genoeg water en smeer je goed in. En let vooral op je medelopers: wie weet zit er wel zo’n type tussen die ‘m ongetraind rent.