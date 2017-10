Nepopladers van Bol.com uit de verkoop

Webwinkel Bol.com stopt na de uitzending van Kassa (BNNVARA) per direct met de verkoop van neppe iPhone-oplaadkabels die wel het Apple-certificaat dragen. Menig iPhone-gebruiker kent het wel: je krijgt na een paar keer opladen een foutmelding en je telefoon laadt niet meer op. Zaterdag nam Kassa de oplaadkabels van de webwinkel onder de loep. Wat bleek? Zeven van de negen onderzochte kabels waren nep, terwijl ze wel als ‘officieel’ worden verkocht. Bol.com neemt het onderzoek serieus en besloot direct de oplaadkabels niet langer aan te bieden.

„Bij de oorspronkelijke Apple-kabel zit er een chip in de lightning-aansluiting die communiceert met je toestel. Externe fabrikanten mogen de chip van Apple overkopen en vervolgens zelf de kabel ontwikkelen. De oplaadkabel krijgt dan een Apple-keurmerk’’, zegt René Smit, eigenaar van telefoon-reparatiebedrijf The Fixables. Hij nam de proef op de som door ze in een apparaatje te doen waarop hij kon zien of de kabel wel of geen chip bevat. De niet gecertificeerde kabels bevatten allen geen chip en zullen het daarom dus niet lang volhouden. De gecertificeerde snoertjes bevatten wel allemaal een chip, maar als Smit de ogenschijnlijke originele oplaadkabels checkt komt hij tot de conclusie dat alleen de kabel van de Apple-site echt is en de kabels van Bol.com allemaal geen chip bevatten. „Dit is wel schokkend’’, zei hij tegen Kassa.

Voor de zekerheid testte Smit de kabels nog een keer met Theo van den Berg, een specialist in Apple-producten. Ook daar kwam dezelfde uitslag uit: zeven van de negen geteste kabels bevatten geen chip. „De imitatiekabels zijn ook nog eens heel slecht voor je telefoon omdat een kabel zonder chip niet zelf stopt met laden. De accu raakt overladen en kan opzwellen’’, stelde Van de Berg in Kassa.

Bol.com reageerde meteen op de kwestie en gaat over tot actie. „We hebben de artikelen uit onze winkel gehaald en gaan het gesprek aan met winkeliers die de kabels via ons verkopen. De kans is aanwezig dat er samenwerkingen opgezegd worden. We maken namelijk afspraken met de winkeliers over service, kwaliteit en de wet die ze horen ze te volgen”, liet PR-manager Marjolein Verkerk aan Kassa weten.

Hoe kan het nou dat er zoveel imitatiekabels in omloop zijn? Danny Mekic, techneut en jurist vertelt in de uitzending: „Originele Apple-kabels zijn duur en niet heel erg sterk. Daarnaast maakt Bol.com het mogelijk voor externe verkopers om via hun platform te verkopen. Als je die twee dingen aan elkaar koppelt, is er een hele boel ruimte voor namaakproducten waarmee mensen heel veel geld kunnen verdienen.’’