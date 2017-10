Neergestoken man blijkt geen lid van Broederliefde

Bij een ruzie maandagnacht in een parkeergarage in Rotterdam, is een 22-jarige man meerdere malen in zijn rug gestoken.

Broederliefde

Verschillende bronnen meldden eerder vandaag aan de NOS dat het zou gaan om een lid van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde.

De politie laat weten dat deze berichten niet kloppen. Wel zouden leden van de groep bij de vechtpartij betrokken zijn geweest. De onenigheid ontstond tussen twee groepen in de buurt van een uitgaansgelegenheid en zette zich rond 5.00 uur voort in de parkeergarage.

Geen verdachten

Het management van de rapgroep ontkent vooralsnog het bericht dat leden van de rapgroep bij de vechtpartij betrokken zou zijn geweest.

Hoe het met het slachtoffer gaat, is nog niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie heeft verschillende getuigen gehoord, maar nog niemand aangehouden.