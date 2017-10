Nachtdiensten slecht voor gezondheid

Het draaien van nachtdiensten verhoogt het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Ook veroorzaakt werken in de nachtelijke uurtjes slaapproblemen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het rapport ‘Gezondheidsrisico’s door nachtwerk’.

In Nederland werken ongeveer 1,3 miljoen mensen af en toe of regelmatig in de nachtelijke uren, dat is 15 procent van de beroepsbevolking. De raad roept de overheid op nachtwerk zo veel mogelijk te beperken.

In het rapport staat te lezen dat „het dag-nachtritme van nachtwerkers ontregeld raakt door lichamelijke activiteit en blootstelling aan licht tijdens de nachtelijke uren.” Volgens de raad leidt dit tot op korte termijn tot concentratieproblemen, ongelukken op het werk, afnemende werkprestaties en slaapproblemen. De twee laatstgenoemden komen anderhalf tot twee keer vaker voor bij mensen die ’s nachts in plaats van overdag werken.

Lange termijn

Op de lange termijn zijn de gezondheidsrisico’s serieuzer. Hoe langer mensen in de nacht werken, hoe groter de kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Zo leidt veertig jaar ’s nachts werken bijvoorbeeld tot een verhoging van het risico met 7 à 8 procent.

De Gezondheidsraad kan geen groepen nachtwerkers aanwijzen die extra risico lopen. Ook kunnen zij weinig zeggen over de relatie tussen nachtdiensten en andere ziekten, omdat er te weinig goed onderzoek naar is gedaan.

Dutje doen

Uit eerder onderzoek van de raad over nachtdiensten kwam al naar buiten dat er geen oplossingen zijn voor de negatieve gezondheidseffecten van nachtdiensten. Wel adviseerde zij een dutje tijdens de dienst, maar hoe lang en op welk tijdstip dit moet gebeuren, blijft in het ongewisse.