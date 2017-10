Naamswijziging ministeries 'kost miljoenen'

Toen het ministerie van ‘Economische Zaken’ in 2010 ‘Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’ ging heten, kostte dat liefst 1,5 miljoen euro. Twee jaar later werd de naamswijziging weer teruggedraaid, wat opnieuw 1,5 miljoen euro kostte. Dit ministerie zal nu dus opnieuw een naamsverandering ondergaan.

Verder is bekend dat bij Infrastructuur de naam Milieu wordt vervangen door Waterstaat. Ook komt er het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van Economische Zaken gaat Economische Zaken en Klimaat heten.

Een van de opvallendste naamswijzigingen is die van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat wordt bij de start van Rutte III namelijk omgedoopt tot ‘Justitie en Veiligheid’. De vier regeerpartijen vinden namelijk dat justitie voor veiligheid hoort, omdat het de basis vormt voor de rechtsstaat.

Het is niet bekend om hoeveel geld het precies gaat, maar door de naamswijzigingen moeten alle websites, e-mailadressen, enveloppen en naamborden worden vervangen. Dat kost nu eenmaal geld en gaat dus zeker een paar miljoen euro kosten.

