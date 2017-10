Massaal (valse) bommeldingen in Nederlandse steden

Zowel in Maastricht, Utrecht als Eindhoven zijn woensdag scholen dichtgegaan vanwege bommeldingen, zo schrijft het ANP. Volgens andere bronnen waren er ook in Haren en Leeuwarden gelijkaardige meldingen. In veel gevallen ging het om een internationale school.

In Maastricht was het United World College het slachtoffer. De leerlingen werden hieruit geëvacueerd naar het nabij gelegen Sportpark de Geusselt, nadat er in het Engels een melding binnenkwam via de telefoon. Het onderzoek werd zojuist afgerond, als laatste van de vijf.

In Utrecht ging het om een melding bij een gebouw op Janskerkhof, nadat er eveneens telefonisch een melding was gemaakt. De medewerkers van het kantoorpand zijn vervolgens uit zichzelf met een ontruiming begonnen. Het zou gaan om de de Hogeschool voor de Kunsten. Inmiddels is het gebouw weer vrijgegeven. Het ging hier dus om een loos alarm, net zoals in Haren, Eindhoven en Leeuwarden.

Ernst & Young

Ook deden er berichten over een bommelding in Den Haag de ronde. Dit zou echter gaan om een 'normale' brand in een kantoor van Ernst & Young aan de Wassenaarseweg.