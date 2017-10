Man (35) mishandelt beveiliger NS op station Tilburg

Zondagochtend heeft een 35-jarige Vlaardinger een beveiliger van de NS op het station in Tilburg mishandeld. De man is later aangehouden door de politie, aldus de politie.

Wat is er precies gebeurd?

De 35-jarige man lag voor het station te slapen in een slaapzak. De beveiliger zag dit, heeft hem aangesproken en weggestuurd. Later vond de beveiliger dezelfde man, maar dan op een bankje in het station. Wederom stuurde de beveiliger de man weg, maar helaas werd de verdachte man hier erg kwaad om.

Hij liep zonder ov-chipkaart door de poortjes, waardoor het alarm afging. De beveiliger sprak hem hier nogmaals over aan, waarop hij meerdere malen met gebalde vuisten op het bovenlichaam is geslagen.

Lees ook: Buschauffeur mishandeld door passagier

De beveiliger is vervolgens naar de meldkamer van de NS gelopen om om hulp te vragen. Ze hebben de politie gebeld, en de Vlaardinger is aangehouden.

„De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd”, zo schrijft de politie op haar website.