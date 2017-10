Huis huren van je ouders en toch huurtoeslag vangen

Heb jij zulke rijke ouders dat ze een huis voor je kunnen kopen wanneer je gaat studeren? Of zit jij hierover te denken als ouder? Dankzij een handige truc kun je elke maand honderden euro’s aan huurtoeslag opstrijken, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

De constructie is helemaal legaal, maar niet helemaal eerlijk. Tweede Kamerleden willen dan ook dat er een einde komt om via deze truc huurtoeslag binnen te harken.

Hoe werkt het dan?

Eigenlijk is het heel simpel. Ouders kopen een huis en verhuren dit aan hun kind. Ze kunnen dan een zodanig bedrag aan huur vragen, dat hun kind het maximale aan huurtoeslag kan krijgen. Hoeveel mensen gebruik maken van deze constructie, is niet duidelijk. Wel kopen steeds meer ‘rijke ouders’ een huis voor hun kind. Geld op de bank laten staan levert immers nauwelijks nog wat op.

Advies van consumentenbond

Er zijn allerlei instanties die deze truc adviseren, zo ook de Consumentenbond. Op de website schrijft die: „Bij kinderen die recht hebben op huurtoeslag, is het slim eerst de huurprijs te berekenen waarbij hij of zij de maximale toeslag ontvangt.”

Zowel PvdA, CDA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zijn het hier alles behalve mee eens. Huurtoeslag is bedoeld als sociale voorziening en moet daar ook voor gebruikt worden. Maar de woordvoerder van de Consumentenbond laat weten dat het juist een fijne oplossing kan zijn voor sommigen, in de krappe woningmarkt anno 2017. Dat ouders huur vragen is niet meer dan logisch, ze mogen immers een vergoeding vragen voor hun investering.