Laag btw-tarief stijgt, boodschappen worden duurder

De nieuwe coalitie gaat het lage btw-tarief verhogen van 6 naar 9 procent. Dat bevestigen bronnen aan De Telegraaf. Hierdoor ga je onder andere meer betalen voor je wekelijkse boodschappen.

Boodschappen worden duurder

Het lage btw-tarief is op dit moment 6 procent. Dat betekent dat er 6 procent van de prijs van de producten die je koopt bij bijvoorbeeld de Albert Heijn aan de belasting wordt afgestaan. Hierbij moet je denken aan brood, fruit en snoepgoed. Maar ook over je biefstuk in dat restaurant op de hoek betaal je belasting.

Al die producten worden in de toekomst duurder. Het btw-tarief wordt namelijk verhoogd van 6 naar 9 procent. En dat geldt niet alleen voor je boodschappen. Een bezoekje aan de kapper of een dagje naar de sauna wordt ook duurder. Hetzelfde geldt voor je energiekosten.

Twee nieuwe belastingschijven

Waarom wordt dat belastingtarief dan ineens omhoog gegooid? Het heeft alles te maken met de zogenaamde vlaktaks. Op dit moment zijn er vier belastingschijven voor de inkomstenbelasting. Wanneer je een jaarsalaris hebt van bijna 20.000 euro of meer (bruto) betaal je daar 40,80 procent inkomstenbelasting over. Als je minder dan 20.000 euro per jaar verdient, betaal je 36,55 procent inkomstenbelasting. En als je 70.000 euro per jaar verdient, betaal je 52 procent inkomstenbelasting.

In de toekomst worden die vier belastingschijven vervangen door twee belastingschijven. Wanneer je een jaarlijks inkomen hebt tot 68.000 euro bruto, betaal je daar 37 procent inkomstenbelasting over. Verdien je meer dan dat, dan betaal je 49,5 procent inkomstenbelasting.

Het kost miljarden euro’s om het belastingstelsel te veranderen. De nieuwe coalitie heeft dus een hoop geld nodig. En daarom hebben ze besloten om de btw te verhogen.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Door de twee nieuwe belastingschijven bestaat de kans dat de verschillen tussen rijk en arm groter worden. Dat is volgens VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet de bedoeling. Om dit te voorkomen nemen ze een aantal maatregelen. Eén van die maatregelen is het verlagen van de hypotheekrenteaftrek.

Wat is de hypotheekrenteaftrek? De overheid heeft deze regeling ooit bedacht om het kopen van een huis aantrekkelijker te maken. Van de rente die je betaalt over je hypotheek, krijg je een gedeelte terug van de belastingdienst. Het werkt zo: wat je aan hypotheekrente betaalt, trek je af van je inkomen. Zo hoef je dus minder inkomstenbelasting te betalen.

De verlaging van de hypotheekrenteaftrek gebeurt in vier stappen. Vanaf 2020 wordt ‘ie per jaar met drie procent verlaagd. Om de huizenbezitter tegemoet te komen, heeft de coalitie besloten om het eigenwoningforfait te verlagen. Dat is een belasting die woningeigenaren nu ieder jaar bij hun belastingaangifte moeten betalen.

Zes miljard lastenverlichting

Volgens de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat de verbouwing van het belastingsysteem zes miljard euro aan lastenverlichting opleveren. Het is de bedoeling dat vooral middeninkomens hier wat van gaan merken.