Initiatiefneemster Anne Faber-petitie wil meldpunt

Nadat Faber gevonden werd, heeft Blok direct een onderzoek aangekondigd. Hij benadrukte dat als er ‘weeffouten in de wet zitten, die gewijzigd moet worden’. Hiermee verwijst hij naar de vraag die veel mensen, inclusief De Jong, na de dood van Faber bezighoudt: Hoe kon Michael P. vrij rondlopen?

De Jong, zelf moeder van drie dochters, begon de petitie kort nadat het lichaam van de 25-jarige Anne Faber op aanwijzing van zedendelinquent Michael P. werd gevonden in een natuurgebied in Zeewolde.

„Burgers en professionals moeten anoniem hun verhaal kwijt kunnen”, zei Lydia de Jong volgens de NOS in een kort gesprek met de minister. Blok zou haar hebben beloofd de oprichting van een meldpunt met zijn opvolger te bespreken. Hij geeft het stokje donderdag over aan de nieuwe ministers van Justitie en Veiligheid.

De vrouw van de actie ‘Anne Faber dood door schuld rechtssysteem’ wil dat er een meldpunt komt voor misstanden in psychiatrische inrichtingen. Dat zei de vrouw toen zij maandag meer dan 413.000 handtekeningen aan minister Blok overhandigde.

