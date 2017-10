Ideale hond vinden net zo lastig als je grote liefde

Je ideale match vinden is niet eenvoudig. Tussen mens en mens niet, maar ook niet tussen mens en dier. Swipen van links naar rechts, zegt niets over het karakter dus hoe weet je of er een klik is? Door te daten! Ook met je toekomstige huisdier. Matchingwebsite Verhuisdieren streeft naar succesvolle ’love stories’. „Een huisdier neem je niet zomaar. Je gaat een relatie aan voor het leven.”

Waarom niet daten met dieren?

Femke Pasquino begon 8 jaar geleden uit een drang naar zingeving naast haar werk een website om huisdieren die niet meer bij hun baas konden blijven aan een nieuwe eigenaar te koppelen. Zelf had ze een Dalmatiër die al zes eigenaren had gehad - „Wat natuurlijk absurd is” - en zocht ze nog een kat. „In de asielen kon ik geen kat vinden die bij ons paste en op Marktplaats was ik al snel de weg kwijt”, zegt Pasquino. „In deze periode werd de ene na de andere datingsite gelanceerd. En ik dacht: Waarom niet een voor huisdieren? Een datingsite is net zo goed toepasbaar op dieren.”

Matchen vanuit behoefte van het dier

Er gaan vaak verdrietige redenen schuil achter het afstaan van een huisdier. De meest voorkomende redenen die Pasquino ziet zijn gezondheidsproblemen, tijdgebrek door een echtscheiding, een veranderde financiële situatie of allergieën. Deze baasjes willen dat hun huisdier goed terechtkomt. „Wij matchen vanuit de behoefte van het dier. De baas maakt aan de hand van een aantal vragen een profiel aan. Degene die een dier zoekt, beantwoordt dezelfde vragen voor hun zoekprofiel. Hier komen matches uit voort. Er wordt gekoppeld op onder meer karakter, leefomgeving, gezinssituatie en behoeften van het dier.”

Alleen afgaan op een leuk snoetje kan dus niet. Want als het dier van het platteland komt, zal hij niet snel aarden op drie hoog achter in de stad. Als het profiel van het dier niet overeenkomt met jouw zoekprofiel komt het dier ook niet in je match resultaten. „Degene die een herplaatsing zoekt vindt deze drempel heel fijn. Het brengt een scheiding aan tussen de mensen die impulsief handelen en diegenen die echt op zoek zijn naar een dier.”

Als een match op papier is gemaakt, wil dat echter niet zeggen dat het vervolgens ’kat in het bakkie’ is. In de ’huisdierenbijsluiter’ die Pasquino de oude en potentiële baas aanraadt te raadplegen, staat beschreven waarop gelet moet worden. „Het afscheid van een dier gaat vaak met veel verdriet gepaard en een nieuwe eigenaar is vaak verblindt door verliefdheid. Plan daarom meerdere bezoeken en stel een proefperiode in waarbinnen het dier weer terug gebracht mag worden. Een hond kan bijvoorbeeld heel ander gedrag vertonen als hij in een nieuw huis terechtkomt. En vraag het medisch dossier op.”

Op zoek naar vrijwilligers

Inmiddels weten 38.000 bezoekers per maand het platform Verhuisdieren te vinden en vinden er maandelijks honderd matches plaats. Sinds de nieuwe website afgelopen april live is gegaan, groeit dat aantal alleen maar. De ’hobbymatige’ website waarmee Pasquino begon, is een professionele website geworden waar ze haar handen vol aan heeft. Rende ze voorheen marathons om geld in te zamelen om de website in de lucht te kunnen houden, nu is het een fulltime baan geworden en is ze op zoek naar vrijwilligers die haar willen helpen bij de administratieve en redactionele taken. „Het is waanzinnig. Nederland zat blijkbaar echt te wachten op zo’n platform.”

Pasquino vindt het moedig dat veel huisdiereigenaren voor het welzijn van hun dier kiezen in plaats van hun eigen liefde voor het dier. Dit resulteert in veel succesverhalen die zij er op de website ook uitlicht.

Clair en Moyga

Paardeninstructeur Clair vond haar match in de 7-jarige kruising-herder Moyga. Door een echtscheiding moest ze haar grote dogachtige honden achterlaten op de boerderij bij haar ex-man en verhuisde ze naar een bovenwoning. Na 25 jaar was ze plotseling ’hondloos’. Tot ze werd gewezen op Verhuisdieren. Het oude baasje moest afstand van Moyga doen vanwege steeds heviger wordende allergieën. „Iedere dag vertelde ik hem hoe het ging en stuurde ik foto’s en filmpjes”, vertelt Claire. „Hij mist Moyga heel erg, maar hij is blij dat het zo goed gaat.” Want de klik tussen Claire en Moyga is groot. „Vanaf het eerste moment heb ik een schaduw. Ik ben een heel stuk vrolijker geworden door haar komst.”

Familie van Heumen en Boris

Hond Boris heeft het plezier teruggebracht in het gezin Van Heumen. De levensbedreigende ziekte waaraan moeder Simone leed en waarvan ze langzaam herstelde, heeft veel impact gehad op het gezin bestaande uit vader Emiel, zoon Dean (8) en dochter Juna (5). „Toen Boris in ons gezin kwam, bracht hij weer leven in de brouwerij”, vertelt Simone. „We hebben weer heel veel plezier met en door Boris.” Het gezin dat Boris afstond is ook door een emotioneel proces gegaan. Ze houden dan ook nog steeds contact met elkaar. „Onlangs werd Boris 2 jaar en hebben we elkaar gefeliciteerd. Dat zijn dingen die ook wij heel belangrijk vinden. Hij heeft daar ook een huisje gehad.”