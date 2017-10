Hoop Nederlanders op hun hoede op vrijdag de 13e

Vind jij dat je in de categorie onhandig valt? Maak je dan maar geen zorgen - je bent namelijk niet de enige. Maar liefst 20 % van de Nederlanders laat maandelijks iets kapot vallen of beschadigen door hun eigen toedoen, bij 6% van de Nederlanders gebeurt dit wekelijks.

Maar met welke producten gebeuren dan de meeste ongelukken? Door te kijken naar welke producten het meest geclaimd zijn bij de aankoopverzekering, kunnen we zien welke gadgets het vaakst kapot gaan. Volgens het onderzoek staan (verrassend) telefoons op nummer één, gevolgd door tablets, horloges, armbanden en zonnebrillen. Een hoesje om je splinternieuwe iPhone kan dus zeker geen kwaad.

Je laat je mobiel in de wc-pot vallen, morst rode wijn op je witte blouse of je gaat met je billen op je nieuwe zonnebril zitten: allemaal onhandigheden die je zo kunnen overkomen. Op vrijdag de dertiende, van oudsher bekend als dé ongeluksdag, zijn maar liefst één op de vijf Nederlanders extra voorzichtig, blijkt uit onderzoek van International Card Services. De nuchtere Nederlander gaat dan liever niet op reis en plant geen belangrijke afspraken.

