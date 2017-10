Honderden vrouwen klagen over borstimplantaten

Honderden vrouwen zijn niet tevreden over hun siliconen borstimplantaten. Ze hebben gezondheidsklachten. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Siliconen niet onschuldig

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaf het RIVM een aantal weken geleden de opdracht om een onderzoek te doen naar de lichamelijke klachten van vrouwen die borstimplantaten hebben. Rond die tijd verschenen er onderzoeken dat de siliconen niet onschuldig waren. Er zou nooit aangetoond zijn dat het veilig was om dit te laten plaatsen.

De Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties drong ook aan op een onderzoek. Bijna 4300 vrouwen hebben zich inmiddels al bij de stichting gemeld met klachten. Vrouwen met borstimplantaten en gezondheidsklachten werden daarom opgeroepen een online vragenlijst in te vullen. Het RIVM schat dat ongeveer 200 duizend vrouwen een borstimplantaat hebben.

700 vrouwen met gezondheidsklachten

Bijna duizend vrouwen vulden de online vragenlijst in. Van hen gaven er zo’n 700 aan dat ze gezondheidsklachten hebben. Die kregen ze pas nadat ze een of meerdere implantaten hebben laten plaatsen.

De meeste vrouwen hebben last van pijn of kapselvorming (een stevige bindweefsellaag om het implantaat) in hun borst. Andere vrouwen geven aan dat ze chronisch vermoeid zijn, gewrichtsklachten en spierklachten hebben. Bij sommige vrouwen zijn de klachten zo ernstig dat ze zelfs belemmerd worden in hun dagelijks functioneren.

Als de vrouwen de implantaten laten verwijderen, lijken de klachten in hun brosten weg te gaan. Toch geeft ook een deel aan dat zelfs na verwijdering ze nog steeds pijn hebben. Een klein deel zegt zelfs dat de klachten dan erger worden.

Reden voor vervolgonderzoek

Het RIVM zegt nog niet te kunnen aangeven of de implantaten ook echt de oorzaak van de klachten zijn. Maar dat een ruime meerderheid van de vrouwen klachten krijgt wanneer ze borstimplantaten hebben, is wel een reden voor een vervolgonderzoek.