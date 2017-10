Hoe tien tellen tongen je liefdesleven bepaalt…

Verhalen over speeksel uitwisselen, bacteriën en miljoenen andere microben die je met je meedraagt… Het klinkt misschien niet meteen heel aantrekkelijk, maar we hebben er allemaal mee te maken; en nog wel op positieve manieren ook. Micro-organismen zijn namelijk niet alleen onzichtbaar, maar ook onmisbaar. Bijvoorbeeld voor je liefdesleven, bij een tongzoen van maar tien seconden!

Onzichtbaar wordt zichtbaar

Voor wie nog een tip voor een uitje tijdens de herfstvakantie zoekt, kan dat zelf onderzoeken en zien. ARTIS-Micropia, ’s werelds enige museum waar de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar wordt gemaakt. IN Amsterdam laat Micropia in oktober en november zien dat microben zoals gezegd onmisbaar zijn in de liefde.

Microben zijn organismen die je met het blote oog niet kunt zien, eencelligen als bacteriën, algen en schimmels en meercelligen als nematoden en beerdiertjes. Zij vormen met z’n allen het machtigste, meest succesvolle en tegelijk kleinste leven op aarde. Micro-organismen zijn overal en bepalen hoe onze wereld eruitziet. Ieder mens, ook jij, draagt anderhalve kilo microben met zich mee.

De eerste kus een succes?

Eigenlijk bepalen microben alles. Onbewust leiden zij de mens naar hun meest ideale levenspartner. Zij zorgen voor je lichaamsgeur, produceren allerlei gedragshormonen en bepalen mede of de eerste kus een succes wordt of niet. Hoe de toekomstige partner smaakt, wordt voor een groot deel bepaald door de mondmicroben. En zo bepalen koppels al zoenend of zij bij elkaar passen, of dat het misschien toch niets wordt.

Deze wondere wereld is dus in deze herfstvakantiemaand en in november in Micropia te zien. Juist de link met het liefdesleven staat momenteel centraal. Volg je in het museum de route The Science of Love, dan worden onder meer de volgende vragen beantwoord: Waardoor ontstaan vlinders in je buik? Welke rol speelt lichaamsgeur bij het kiezen van een partner? En: hoe planten microben zich voort?

Lees ook: Beestachtig goed jaar voor stadsdierentuin

De volgende cijfers laten zien hoe zeer de microben met jouzelf te maken hebben. Op dit moment heb je er namelijk 10 miljard (!) in je mond en voor iedere mens is de samenstelling uniek. Zoen je je partner zo dadelijk 10 seconden - met de tong - dan wisselen jullie 80 miljoen microben uit.

Tijdens het tongzoenen breiden de unieke microben zich uit naar de mond van de zoenpartner. Misschien wijden we wat uit, maar zij trainen vervolgens de immuunsystemen van de ‘zoeners’ en versterken de biodiversiteit in de mond. Je bent daardoor beter in staat om onwelkome bacteriële indringers buiten je mond te houden.

Zien en beleven

Het prijswinnende Micropia wil een breed publiek enthousiasmeren voor die kleinste en succesvolste organismen op onze aardbol. De organismen die je liefdeleven beïnvloeden zijn via de Science of Love te beleven. Tegelijkertijd is Micropia als platform de verbindende schakel tussen wetenschap en publiek.

Ben jezelf enthousiast, maar is bijvoorbeeld je tiener wat minder gemakkelijk van de bank te krijgen? Wijs je kind dan op de zoen-tutorials van rapper Akwasi.. Via de tutorials van Akwasi kun je in Micropia namelijk ook nog eens leren welke zoentechniek - wel volgens de microben dan hè! - het beste is.

Meer informatie vind je op www.micropia.nl