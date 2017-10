Herfst: Anti-slipmaatregelen weer ingezet op spoor

Het is weer herfst en dat betekent dat er op het spoor weer maatregelen worden genomen tegen de vallende blaadjes. Gevolg: enkele overwegen blijven iets langer dicht en de vertrek- of aankomsttijden op zo’n vijftien trajecten zijn met een minuutje veranderd om treinen langzamer te kunnen laten optrekken.

Overweg langer dicht

Als het spoor glad is kunnen treinen minder goed remmen. Om te voorkomen dat treinen doorglijden en op een open overweg terechtkomen past ProRail in de herfst de instellingen bij enkele overwegen aan. Zodra de trein het station binnen rijdt, sluit de overweg achter het station sneller dan anders. Dit voorkomt gevaarlijke situaties op overwegen. Voor weggebruikers betekent dit wel iets langer wachten bij de overweg.

Vertrek- of aankomsttijden anders

Ook zijn sinds maandag door NS en ProRail de vertrek- of aankomsttijden op zo’n vijftien trajecten met een minuutje veranderd zodat de treinen langzamer kunnen optrekken. Daarnaast gaan de geltreinen weer rijden om gladde sporen tegen te gaan. Deze geltreinen smeren een gel bestaande uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel op het spoor om de rails stroever te maken. Het verwijdert de gladde ’smurrie’ die wordt veroorzaakt door de combinatie van regen- en bladval.

Lees ook: Japanners openen eerste kattencafé in trein

Het aantal geltreinen is dit jaar uitgebreid van tien naar twaalf. Acht hiervan zijn reizigerstreinen. De gel wordt aangebracht voor of na de stations waar de treinen optrekken of afremmen. Vier andere treinen zet ProRail klaar op strategische locaties in het land en kunnen flexibel ingezet worden.