'DNA op jas Anne leidde naar Michael P.'

Een DNA-spoor op de teruggevonden jas van Anne Faber heeft geleid naar verdachte van haar dood Michael P. Dat meldt De Telegraaf zaterdag op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) kan het verhaal bevestigen noch ontkennen.

Volgens De Telegraaf matchte het spoor op de jas met een profiel van P., dat na een eerdere veroordeling werd opgenomen in de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut.

Onderzoeksresultaten

De woordvoerder van het OM wil niet meer kwijt dan dat ,,alle bevindingen in het onderzoek zondagochtend hebben geleid naar P." Over de verdere onderzoeksresultaten wil het OM nu geen mededelingen doen in het belang van het onderzoek en omdat P. in beperkingen zit.”

Het AD meldt daarnaast dat momenteel ook wordt onderzocht of P. in de nacht van 23 op 24 september in Nijkerk een vrouw heeft aangerand. Het signalement dat de politie eerder vrijgaf van deze dader zou overeenkomen met dat van P.

Goede zaak

De woordvoerder van het OM kan hier echter ook niets over vertellen. ,,Wij zijn de gangen van die man heel nauw aan het nagaan. Wat daarbij naar boven komt, zullen we bevestigen en erover vertellen zodra de tijd daar rijp voor is. Onze hoofdverantwoordelijkheid nu is ervoor te zorgen dat we een goede zaak hebben.''

Anne Faber verdween 29 september tijdens een fietstocht. Na bijna twee weken werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied in Zeewolde (Flevoland). Dat gebeurde nadat verdachte Michael P. had verteld waar de politie moest zoeken. Michael P. moet komende donderdag opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen.

Versterking

De politie gaat meer surveilleren rond de forensisch psychiatrische kliniek waar de verdachte van de dood van Anne Faber verbleef. Ook is het wijkteam de komende drie weken beter zichtbaar en beschikbaar, meldt de gemeente Zeist op haar website.

Daarmee reageert de gemeente op onrust bij omwonenden. De gemeente staat dit weekend met een buurtbus bij de plaatselijke supermarkt om vragen van mensen te beantwoorden.

Petitie

Een petitie om een onderzoek te eisen naar het ,,falend rechtssysteem in de zaak van Michael P." was vrijdagnacht al meer dan 300.000 keer ondertekend. Een moeder van drie dochters startte deze petitie na de vondst van het lichaam van de 25-jarige vrouw.