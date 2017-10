Dit moet je weten op dinsdagochtend 10 oktober

Wat er vannacht gebeurde

Ook VVD stemt in: Rutte III komt er

Nadat de fracties van CDA, D66 en ChristenUnie al hadden ingestemd, schaarde nu ook de laatste en grootste toekomstige coalitiepartner zich achter achter het regeerakkoord. De Tweede Kamerfractie van de VVD stemde na urenlang beraad rond middernacht in met de plannen van het nieuwe kabinet. Het is nieuws is dan nu ook wel officieel: Rutte III gaat er komen.

Volgens Mark Rutte is er sprake van een evenwichtig akkoord voor de komende jaren. Er hoeven vandaag slechts nog wat details te worden besproken, maar geen ,,fundamentele punten." Vanochtend komen de fractieleiders van de vier partijen bijeen om hun laatste wensen te bespreken en om een laatste klap op het akkoord te geven: wordt vervolgd.

Grote brand in rij woningen in Epe

In het Gelderse Epe is een grote brand uitgebroken in een rij huizen aan de Klimtuin. De brand woedde in eerste instantie in een carport, maar sloeg over naar de aangrenzende woningen. Volgens de veiligheidsregio staan drie van de vier rijtjeswoningen in brand. Voor zover bekend zijn geen mensen gewond geraakt, zo meldt het ANP.

Ernstige natuurrampen in Californië

In Californië, de staat met de meeste inwoners van de VS, richten ernstige natuurbranden veel schade aan. Ten minste tien mensen zijn overleden en zeker 1500 gebouwen zijn door het vuur in rook opgegaan. De ernstige natuurrampen kwamen vooral voor in het noorden van Californië, in dit gebied woeden meer dan veertien grote branden. Bekende wijnstreken als de Napa en Sonoma Valley worden onder andere bedreigd door de branden, zo meldt de Los Angeles Times.

Wat er verder nog in het nieuws is

Onderzoek Microsoft om Russische reclames tijdens verkiezingen

Softwaregigant Microsoft onderzoekt of de Russen ook van hun diensten gebruik hebben gemaakt om te adverteren tijdens de verkiezingen tussen Trump en Clinton van vorig jaar. Het softwarebedrijf maakte dat bekend nadat eerder Facebook en Google hadden ontdekt dat de Russen in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen via deze websites advertenties plaatsten. Deze advertenties waren pro-Trump en zouden een rol kunnen hebben gespeeld in de uiteindelijke uitslag van de Elections. Microsoft onderzoekt of zoekmachine Bing daarvoor is gebruikt, maar ook andere diensten worden onder de loep genomen.

Dit gaat er vandaag gebeuren

Nieuwe coalitie presenteert regeerakkoord

De langste formatie uit de politieke geschiedenis van Nederland is dan eindelijk voorbij. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren vandaag namelijk hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste wensen te bespreken en om een klap op het akkoord te geven. De Tweede Kamerfacties van de partijen staan achter de plannen, werd maandag duidelijk, maar er zijn nog wat kleine aanpassingen nodig.

Het is een van de laatste grote stappen in de formatie, die inmiddels de langste ooit is. Het record uit 1977 van 208 dagen is gesneuveld en is nu in handen van het aankomende kabinet-Rutte III. Hopelijk zijn de lange onderhandelingen geen voorbode voor de komende regeerperiode.

Mission impossible voor Oranje

De opdracht is duidelijk: Het Nederlands elftal moet vandaag in de eigen ArenA met 7 doelpunten verschil winnen van Zweden. Mission impossible, zo lijkt het. Zelden stond Oranje voor zo een lastige opgave. Hoewel veel mensen de hoop al hebben opgegeven, moet het Nederlands elftal, onder leiding van Dick Advocaat, vandaag “gewoon” aantreden tegen concurrent Zweden. Alleen een zege met zeven doelpunten verschil leidt Oranje nog naar de play-offs voor een plaats op de mondiale eindronde van volgend jaar zomer in Rusland. Niets is onmogelijk.

Koningspaar in Portugal

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagavond aangekomen op het militaire vliegveld Figo Maduro van de Portugese hoofdstad Lissabon. Ze beginnen dinsdag aan een driedaags staatsbezoek aan Portugal, op uitnodiging van de vorig jaar maart aangetreden president Marcelo Rebelo de Sousa. Het laatste staatsbezoek aan het Zuid-Europese land, in 1990, is alweer meer dan 25 jaar geleden.