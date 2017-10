Dierenambulance woedend om doodgschoten husky

Medewerkers van de Stichting Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland zijn niet te spreken over het optreden van de politie afgelopen zondag in Abcoude. Vooral het feit dat de stichting niet werd ingeschakeld, gaat ze aan het hart.

Leden van de politie schoten zondag een loslopende husky dood. Deze viel in de weilanden vee en vogels aan. Toen de agenten hem niet konden vangen, besloten ze om hem neer te schieten, waarna het beest aan zijn verwondingen overleed.

Eerder bellen

„Als wij eerder gebeld waren, hadden we het anders aangepakt en had de hond mogelijk nog kunnen leven", vertelt een woordvoerder van de dierenambulance tegenover RTV Utrecht. „Ik denk dat het anders had gekund. Het is teleurstellend dat we niet gebeld zijn, want sinds een jaar of twee zijn we ook gespecialiseerd in het vangen van losgebroken honden. We hadden met netten een gedeelte kunnen afsluiten met netten. We hadden het beest kunnen lokken met bijvoorbeeld eten. Er waren dus meerdere opties geweest."

Pas toen de husky dood was, werd de dierenambulance ingeschakeld. „Ik trof een hond aan in een kruiwagen. We hebben de husky er daarna uit gehaald en bij ons op een brancard gelegd. We hebben de hond vervolgens schoongemaakt, zodat de eigenaar waardig afscheid kon nemen. De eigenaar stond daarbij, want die was er nog niet bij geweest. Het zijn dan gewoon heftige beelden die je zo ziet."

Nog meer schade

De politie zegt veel geprobeerd te hebben en wilde niet te lang wachten met ingrijpen. „Het dier had veel schade aan vee en vogels aangericht en liet zich niet lokken. Het dier bleef achter het vee aangaan. We hebben meerdere pogingen gedaan om de hond te vangen. Om te voorkomen dat deze nog meer schade aan zou richten, is besloten op de hond te schieten."

Het laatste woord is hier hoe dan ook nog niet over gesproken. „We gaan zeker contact opnemen met de politie en de gemeente", zegt de woordvoerder van de dierambulance. „We zijn een serieuze instelling en hebben nu niet het gevoel dat we serieus worden genomen."