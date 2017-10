Deze jongeren willen naar de Klimaattop en de VN

Wie reist er de volgende maand al naar de Klimaattop in Bonn? Wie gaat naar de Algemene Vergadering van de VN in New York en houdt daar een speech? Kortom, wie vormen twee jaar lang de schakels tussen de Nederlandse jongeren en de Verenigde Naties? Vier studenten strijden via de Nationale Jeugdraad (NJR) om twee functies: Jongerenvertegenwoordiger Algemene Vergadering VN en Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. Hun campagne start maandag en Metro stelt hen via vier dezelfde vragen voor.

Op maandag 30 oktober, tijdens de Nacht van de VN in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, worden nieuwe mensen gekozen voor de Algemene Vergadering van de VN en voor Duurzame Ontwikkeling. Dat kiezen gebeurt online. Elke Nederlander tot en met 29 jaar mag stemmen via www.jongerenvertegenwoordigers.nl (23 tot 30 oktober, 20.45 uur).

Thom van Stralen

Leeftijd: 24. Woonplaats: Wageningen. Studie: Internationale Ontwikkelingsstudies. Finalist voor: Duurzame Ontwikkeling.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

„Ik wil jongeren ervan bewust maken dat juist zij een bijdrage aan het duurzaamheidsvraagstuk kunnen leveren. Duurzaamheid klinkt complex; ik wil duidelijk maken dat er hele simpele manieren zijn om de handen uit de mouwen te steken. Ik ben veel jongeren tegengekomen met vernieuwende ideeën over duurzaamheid. Zij verdienen meer aandacht, dat wil ik hen geven.”

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

„De klaslokalen in! Ik wil in gesprek gaan met zoveel mogelijk jongeren. Ook wil ik actief blijven op sociale media als Facebook en Youtube. Ik ga informatievideo’s plaatsen die jongeren begrijpen. Door serieus in te gaan op de reacties van volgers wil ik op de hoogte blijven van belangrijke actuele thema’s.”

De impact van productie

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

„Er is op dit moment heel veel verborgen vervuiling. Het kost bijvoorbeeld dertien jaar voordat een elektrische auto energie-neutraal is. Nieuwe, zuinige producten geven de consument een goed gevoel, maar we staan vaak niet stil bij de impact van productie, transport en afvalverwerking. Ik wil het bewustzijn over de effecten van onze consumptiemaatschappij vergroten.”

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

„Duurzaamheid is niet ingewikkeld, iedereen kan hiermee aan de slag. Dat wil ik jongeren laten zien.”

Kwestie van willen

Emma Clemens

Leeftijd: 22. Woonplaats: Rotterdam. Studie: International Economics en Rechten. Finalist voor: Duurzame Ontwikkeling.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

„Veel jongeren voelen zich machteloos tegenover de grote problemen die de wereld kent. Dit gevoel herken ik. Toch geloof ik dat het oplossen van het milieuprobleem mogelijk is. Het is niet een kwestie van kunnen, maar van willen. Ik wil jongeren leren hoe en dat ze wél het verschil kunnen maken.”

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

„Door met jongeren van alle achtergronden in gesprek te gaan. Door op scholen, in buurthuizen en via social media en verenigingen met hen in gesprek te gaan. Ik heb, sinds ik in de finale sta, al talloze jongeren over dit onderwerp gesproken. Zo leuk! Heb jij nog een idee over duurzaamheid? Stuur me een berichtje via: facebook.nl/stemopem.”

Onderwijs de oplossing

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

„Dat heel veel jongeren zich niet bewust zijn van het klimaatprobleem of niet weten hoe ze het zouden moeten oplossen. Meer aandacht hiervoor in het onderwijs is de oplossing. Door jongeren te leren waar het probleem ligt, en vooral wat de oplossingen zijn, kunnen we met z’n allen naar een oplossing toewerken.”

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

„Met al mijn energie en enthousiasme ben ik er klaar voor om de stem van alle jongeren te vertegenwoordigen. Voor iedere stem op Em compenseren we één kg CO2!”

Bescheiden maar brutaal

Jahkini Bisselink

Leeftijd: 18. Woonplaats: Amsterdam. Studie: Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Finalist voor: Algemene Vergadering VN.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

„ Als jongerenvertegenwoordiger wil ik mij heel erg inzetten voor het creëren van gelijkheid en diversiteit. Daarmee wil ik mij heel erg richten op het onderwijs en deze zowel als doel als middel gebruiken. Verder is het denk ik niet zo zeer de vraag wat ik wil, maar wat jongeren willen.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

„Neem zelf een houding aan waarbij wij niet per se jongeren iets leren, maar zij ook ons iets leren. Praat met ze, ook tijdens informele interacties, werk met ze, vlog met ze. Zorg dat jongeren zich niet moeten aanpassen aan de politiek, maar de politiek zich aanpast aan hun.

Gelijkheid in het onderwijs

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

„Onderwijs. Dit is voor mij een hele simpele vraag. Onderwijs is zowel een middel als een als een doel; op nationaal en internationaal niveau. Door gelijkheid in het onderwijs te creëren bestrijd je veel ongelijkheid, ontevredenheid en polarisatie die we nu in onze samenleving terugzien.”

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

„’Bescheiden in het hart, maar brutaal in de geest’, is een uitspraak die mij goed omschrijft. Met deze instelling ben ik van plan onze belangen zo goed mogelijk te behartigen in de Verenigde Naties!”

Cynisme brengt niets

Fleur van Lit

Leeftijd: 20. Woonplaats: Delft. Studie: Midden-Oostenstudies. Finalist voor: Algemene Vergadering VN.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

„Jongeren een stem geven! Juist ook degenen die nu niet gehoord worden; het tienermeisje met een kind thuis of de uithuisgeplaatste jongen. De wereld is ingewikkeld. Als we die vooruit willen brengen, hebben we álle sterke ideeën en oplossingen nodig. Het maakt niet uit wie je bent of waar je woont. Als jij een goed idee hebt, moet je gehoord worden.”

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

„Door met ze in gesprek te gaan, in real life en via diverse sociale media. Met bijvoorbeeld een VN-app wil ik jongeren informeren over de VN én ze de gelegenheid geven met mij en met elkaar in discussie te gaan. Zo kan iedereen zich laten horen. Ook jongeren die ik niet persoonlijk ontmoet. Ook jongeren die anders niet gehoord worden.”

Er wel in geloven

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

„Wereldvrede? Einde aan armoede? Nee, ik zou als eerste het cynisme aankaarten. Het idee dat al deze dingen niet mogelijk zijn. We kúnnen iets veranderen in de wereld. Maar dan moeten we er wel in geloven. Ik wil de potentie van jongeren aanspreken; ik wil hen inspireren, stimuleren en faciliteren. Schouders eronder en gaan. Cynisme brengt ons nergens.”

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

„Met veel energie en gedrevenheid geef ik jou een stem; wie je ook bent, waar je ook woont!”

