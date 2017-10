Vorig jaar kregen de twee een relatie na het tv-programma ‘Wie is de Mol’. Ondanks dat Airen er in de eerste aflevering al uit moest, hadden ze na het programma nog lang genoeg de tijd gehad om elkaar te leren kennen.

Ga zitten, pak een kop koffie en neem gelijk een stukje taart: de eerste Wie is de Mol-baby komt eraan! De oud hockey-international Taeke Taekema en SBS-presentatrice Airen Mylène verwachten volgend jaar een klein wonder.

