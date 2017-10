Chaos, voetballen en wachten op de A9 bij Velzen

De A9 tussen Alkmaar en Amstelveen is zondagochtend het terrein geworden van voetballers, rokers en kerende automobilisten die via de vluchtstrook weg proberen te komen van een file die naar verwachting nog tot 15.30 uur duurt. Oorzaak is een ongeval met ongeveer 15 auto's rond 11 uur. ,,Bijna veertig mensen zijn door ambulancepersoneel behandeld, twee moesten naar het ziekenhuis'', aldus de politie.

Omdat de Coentunnel dit weekend is afgesloten in beide richtingen rijden veel mensen via de A9 om in en uit Amsterdam te komen. ,,We willen naar Sloterdijk maar konden niet door de Coentunnel en staan nu dus hier", zegt een mevrouw die zoals veel anderen het niet aandurft om te keren op vluchtstrook. ,,Dat ze niet sneller wat kunnen regelen om ons hier veilig weg te krijgen, dat is toch belachelijk?"

Weinig informatie

Het enige dat mensen horen is dat de A9 volgens Rijkswaterstaat nog tot zeker 15.00 uur afgesloten blijft voor sporenonderzoek en om de weg vrij te maken. Een voetbalteam besluit daarop even een balletje te trappen op de snelweg. Maar als ze horen dat het nog langer gaat duren, nemen ze de benenwagen en vertrekken ze op het ritme van een lekker muziekje via de vluchtrook. Na ruim 2 uur wordt er begonnen met het veilig wegleiden van automobilisten.

Nog meer botsingen

Op de A9 richting Amstelveen stond volgens de ANWB rond het middaguur 18 kilometer file. De andere kant op, richting Alkmaar, gebeurde in de kijkersfile een kop-staartbotsing. Die heeft alleen geleid tot blikschade.