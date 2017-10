Beter Leven-keurmerk bestaat 10 jaar, maar helpt 't?

Het Beter Leven-keurmerk bestaat tien jaar. In die tien jaar is het kwaliteitsteken uitgegroeid tot een keurmerk waar ruim 1600 boeren aan meedoen, twee keer zoveel als vijf jaar geleden. Maar in hoeverre heeft zo'n keurmerk eigenlijk zin?

'De kritiek was best heftig'

Het keurmerk is tien jaar geleden bedacht door de Dierenbescherming. De kritiek die we toen kregen, was best heftig, vertelt Niels Dorland van de Dierenbescherming. „Veel leden waren boos, omdat ze vonden dat we niet moesten samenwerken met de vleesindustrie. 'Die boeren zijn boeven en niet te vertrouwen', werd er gezegd."

Maar de Dierenbescherming dacht daar anders over. „De stap naar biologisch vlees is vaak te duur. We waren ervan overtuigd dat wanneer je sterren introduceert, je stapsgewijs de vleesindustrie kan verbeteren."

Sterrensysteem

Want zo werkt het keurmerk. Hoe meer sterren een boer op zijn product mag zetten, hoe diervriendelijker hij te werk gaat. Zo lopen vleesrunderen met 1 ster minstens 150 dagen, 8 uur per dag in de wei, bij een boer die een keurmerk met 3 sterren draagt, lopen de dieren minstens 210 dagen, 12 uur per dag buiten.

In Nederland dragen 1600 boeren dus zo'n keurmerk - zij houden samen jaarlijks 31 miljoen dieren. De Nederlandse veehouderij produceert jaarlijks 450 miljoen. Dat betekent dus dat 7 procent van de totale vleesindustrie in Nederland het keurmerk draagt.

'Drie kwart vertrekt naar het buitenland'

„Er is inderdaad nog een wereld te winnen", geeft Dorland toe. Maar volgens hem ligt dat niet aan de Nederlandse consument, maar de buitenlandse markt. „Drie kwart van de consumptie vertrekt naar het buitenland. En daar is de consument nog niet bereid om duurzame producten aan te schaffen."

Dat de consument het keurmerk kent en waardeert, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Gfk. 74 procent van de consumenten kent het keurmerk en bijna de helft heeft een voorkeur voor vleesproducten met het Beter Leven-keurmerk.

Voorwaarden aangescherpt

Sinds kort heeft de Dierenbescherming de regels om zo'n keurmerk te mogen dragen, aangescherpt. „Twintig jaar geleden vonden we een eitje uit de legbatterijkip nog normaal. Nu vinden we dat een scharrelkip geen scharrelkip genoemd kan worden als de kip buiten geen eieren kan leggen. Wat we 'normaal' vinden verandert, dus reden genoeg om de voorwaarden ook aan te scherpen."

„Maar we moeten ook realistisch blijven. We doen het niet alleen, maar met boeren, slachterijen en supermarkten." En de consument.