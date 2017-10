Bejaarde man verdacht van jarenlang kindermisbruik

De beschuldigingen worden bevestigd door een vriendin van de dochter. Toen ze met z’n tweeën een aantal jaar geleden sliepen op de camping, werd ook zij door de man misbruikt. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er nog meer slachtoffers zijn.

Maar inmiddels blijkt de situatie heel anders te zijn. De moeder van een slachtoffer vertelt dat haar dochter ongeveer van haar negende tot en met haar 26e is misbruikt door André. De dochter heeft een verstandelijke beperking en een autistische stoornis, waardoor ze zich moeilijk kan uiten.

Dinsdag werd André opgepakt om camping De Somerense Vennen in Lierop. Daar woonde hij al ruim twintig jaar en misbruikte hij bijna al die tijd al kinderen. Eén van de bronnen vertelt aan Omroep Brabant dat iedereen dacht dat de man te vertrouwen was en dat kinderen daarom ook vaak bij hem logeerde.

Hij was een soort ‘opafiguur’ van de camping en joeg zelfs ooit een pedofiel de camping af. Maar nu wordt de 75-jarige André V. verdacht van kindermisbruik. Eén van zijn slachtoffers werd zelfs 17 jaar lang door hem misbruikt. Dat meldt Omroep Brabant .

