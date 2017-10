4-jarige jongen dood na aanrijding met bejaarde

De bejaarde bestuurder is na het ongeluk aangehouden. Uit een blaastest bleek dat hij niet had gedronken. De politie heeft hem na verhoor weer vrijgelaten. De verkeersongevalanalisten van de politie doen nu onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk.

Het ongeluk vond zaterdag rond 18.00 uur plaats. De man was net een straat overgestoken, toen het jongetje van achter een geparkeerde werkbus plots de straat op fietste. De bejaarde man probeerde met hard remmen nog een ongeluk te voorkomen, maar dat mocht niet baten.

Een 4-jarige jongen uit Genemuiden is zaterdagavond overleden na een aanrijding met een 80-jarige man, die eveneens uit Genemuiden kwam. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De man is na verhoor weer op vrije voeten.

