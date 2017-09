Zo oud word je maximaal

Heb je de wens om minstens 150 jaar oud te worden? Dan zal deze wens vandaag in duigen vallen. Nederlandse wiskundigen hebben namelijk berekend dat we niet ouder dan 123 jaar kunnen worden.

Uiterste grens

Dat we steeds ouder worden, zal je vast niet ontgaan zijn. Maar waar de grens ligt, wisten we tot nu toe nog niet. Drie Nederlandse wiskundigen rekenden uit dat de maximale leeftijd voor vrouwen op 115,7 ligt en voor mannen op 114,1.Ze keken naar de groep Nederlanders die de afgelopen dertig jaar 95 jaar of ouder werden. In 2015 werden er drie keer zo veel mensen 95 als in 1986. Maar de wiskundigen kregen in de gaten dat er een maximum aan de leeftijd zit. De alleroudsten werden niet ouder. Er worden dus wel steeds meer mensen ouder, maar de maximumleeftijd wordt niet hoger. Blijkbaar heeft het menselijk lijf een soort uiterste houdbaarheidsdatum.

Uitschieters

De oudste vrouw die meedeed aan het onderzoek werd 115,2 jaar. Dat zien de wiskundigen dan ook als de fysieke levensgrens van het lichaam. „Er zijn natuurlijk uitschieters mogelijk van 120, 123 jaar. Maar 150 zal het niet worden”, vertelt wiskundige John Einmahl tegen NOS op 3. In ruim een eeuw is de maximale leeftijd niet hard veranderd. In 1899 was er nog een Nederlander die ruim 110 jaar oud werd. De oudste persoon die ooit heeft geleefd was Jeanne Calment. Deze stokoude Française was maar liefst 122 jaar en 164 dagen oud toen ze overleed in 1997.

Universeel verouderingsproces

Het onderzoek is alleen onder Nederlanders gehouden, maar dat maakt volgens de wiskundigen niet veel uit. De uitkomsten zullen waarschijnlijk ook gelden voor landen als België en Duitsland. Voor landen in Afrika zal het anders zijn. „Daar kunnen ze bijvoorbeeld ook harder lopen dan wij hier”, aldus John Einmahl.

Of de maximale leeftijd ooit gaat veranderen? Misschien over honderd jaar. De wiskundigen denken dat er dan wel iets tegen verouderingsprocessen bestaat.