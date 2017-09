Zeikwijven: Vrouwen doen protestplas in urinoirs

Onder het motto #actiezeikwijf gaan vrouwen in heel Nederland zaterdag een plas doen in urinoirs om het tekort aan openbare toiletten voor dames aan te kaarten. Het is een protest waarmee de actiegroep Zeikwijven wil aantonen dat het voor vrouwen niet mogelijk is om op een nette, schone en waardige wijze te plassen in een urinoir dat is ontworpen voor mannen.

De actie kwam op gang nadat de 23-jarige Geerte Piening een boete van 90 euro moest betalen voor het wildplassen bij het Leidseplein in Amsterdam. Volgens de rechter kunnen vrouwen met hoge nood ook in een urinoir terecht. Dat was tegen het zere been van veel vrouwen.

Blote billen

Urinoirs zijn ingericht voor mannen, die bekend staan als notoire wildplassers. Een man staat te plassen; een vrouw moet met de broek omlaag door de knieën en dat is vanaf de buitenkant van het urinoir goed te zien.

Om de onmogelijkheid en onwenselijkheid ervan aan te tonen, heeft actiegroep Zeikwijven alle vrouwen in Nederland opgeroepen een poging te doen om te plassen in een openbaar urinoir. “Maak er een foto van en verspreid die op sociale media met als hashtag #zeikwijf”, aldus de oproep.

Twitter

De initiatiefnemers willen met de actie bereiken dat er meer openbare toiletten voor vrouwen komen. Eerder deze week werd een soortgelijke protestbijeenkomst afgeblazen. De vrees bestond dat het protest te massaal zou worden.

Op Twitter is er inmiddels een levendige discussie ontstaan over de actie: