'We hebben op tv meer vriendelijke clowns nodig'

De clown heeft het zwaar te verduren. Na de ellende van de op veel plekken opduikende horrorclowns vorig jaar is het nu de remake van Stephen King’s IT die het imago van de kindervriend besmeurt. Hoog tijd dat de vriendelijke clown een tegengeluid laat horen.

In het Canadese Ontario besloot een groep clowns actie te ondernemen. Voor de première van IT vorige week kwamen ze bijeen om flyers uit te delen met daarop uitleg over verschillen tussen echte clowns en enge clowns. Ze wilden hiermee voorkomen dat de kinder etende engerd Pennywise in het kinderbrein opduikt wanneer het woord ‘clown’ valt.

Echte en enge clowns

Misschien is het de Hollandse nuchterheid, maar Betsy de Clown is van mening dat het verschil tussen echte en enge clowns prima te maken is. „Jonge kinderen krijgen af en toe iets mee over horrorclowns. Daar horen ze dan over via oudere broers of zussen. Met betrekking tot IT merk ik er nog niet heel veel van”, vertelt ze aan Metro. „Maar na dat gedoe met de horrorclowns vorig jaar, zijn er nog steeds wel veel kinderen die aan mij vragen of ik er ook een ben. Wat ik dan zeg?: ‘nee, ik ben Betsy de Clown.’”

Betsy reageerde destijds net als andere clowns in de media op het fenomeen horrorclown. De meeste van haar collega’s vonden eigenlijk dat men het verschil maar gewoon zelf moet ervaren, weet ze nog. „Het enige wat ik kan doen is het tegendeel bewijzen en laten zien dat clowns hartstikke leuk en vriendelijk zijn”, aldus Betsy. En dat lukt: „Ik kom regelmatig op feestjes waar mensen angstig zijn voor clowns, maar het komt zelden voor dat mensen na afloop nog steeds bang voor me zijn.”

Coulrofobie

Want wat is nu die angst voor clowns, die aangeduid wordt met de term coulrofobie? „Wat ik soms weleens hoor van mensen met een fobie, is dat ze het heel moeilijk vinden om te zien wie de persoon achter de clown is”, vertelt Betsy. „Mensen vinden het angstaanjagend dat iemand zo over the top vrolijk is. Ze kunnen niet inschatten met wie ze te maken hebben.”

Wat Betsy betreft moet er iets gebeuren aan het beeld van figuren als Pennywise als rolmodel voor de clown. „In het verleden waren er meerdere shows met een vriendelijke clown in de hoofdrol. Denk aan Bassie en Adriaan of Pipo de Clown.” Die laatste kreeg een remake in de vorm van een theatershow en Bassie en Adriaan wordt tot in den treure herhaald op tv. Maar Betsy heeft gelijk: een hedendaags rolmodel voor de vrolijke clown is ver te zoeken.

Net als de Federatie Nederlandse Clowns dat afgelopen jaar in een demonstratie deed, pleit Betsy voor het terugdringen van de horrorclown als rolmodel op tv. De oplossing? „Een nieuwe kinderserie waar een vriendelijke clown in speelt bijvoorbeeld.”