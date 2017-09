Verborgen camera's in reclameborden op stations

Als je op de trein staat te wachten zou het zomaar kunnen dat je een beetje in de gaten wordt gehouden. Door wie? Door verborgen camera's die zijn verscholen in reclamezuilen. Volgens de NS wordt dit gedaan zodat adverteerders kunnen zien hoelang reizigers naar een advertentie kijken.

'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'

Een oplettende reiziger ontdekte maandagochtend dat er een klein cameraatje verstopt zat in een reclamebord op perron 6 en 7 van station Amersfoort. De Twitteraar vroeg zich af waarom er mini-cameraatjes zaten verstopt in de advertentiezuil.

Wat is er aan de hand?

De NS kwam al snel met een reactie en bevestigden dat er inderdaad camera's zijn verwerkt in sommige digitale reclamezuilen. De camera's registreren hoeveel mensen er naar een advertentie kijken en hoelang ze gemiddeld blijven staan. Niet alleen op het station in Amersfoort zijn camera's verborgen. Guy Grimmelt van Exterion, de eigenaar van de reclameborden heeft aan NOS laten weten dat er ook op Amsterdam Centraal, 35 van dit soort schermen zijn ingeschakeld.

Sinds begin dit jaar voorziet Exterion zijn reclameborden standaard van een camera. Volgens het reclamebedrijf is de privacy van de treinreizigers gewaarborgd. ,,We spreken zelf liever van een sensor. Technisch gezien is het wel een camera." Het reclamebedrijf laat weten dat de beelden niet worden opgeslagen, maar alleen worden gebruikt om te tellen. De camera werkt beter dan de ouderwetse sensor omdat ze nu ook kunnen meten of er meerdere mensen tegelijk naar een advertentie kijken.

Mag dit?

Belangenorganisatie De Maatschappij Voor Beter OV eist van de NS een stop zet op 'het filmen van treinreizigers door camera's op een reclamebord'.

Het is nog niet precies duidelijk of er sprake is van een overtreding van de privacywet. ,,De allerbelangrijkste vraag is of het gaat om persoonsgegevens die zijn te herleiden tot personen, " laat een woordvoerder van Autoriteit Persoonsgegevens weten aan Metro. Gaat het slechts om schimmen of zijn er daadwerkelijk gezichten te zien? Als het om persoonlijk herleidbare gegevens gaat, dus als de gefilmde personen duidelijk in beeld zijn, dan is het in strijd met de wet. In dat geval moet er eerst toestemming zijn van de betrokkenen en reizigers moeten er van op de hoogte zijn dat ze worden gefilmd.