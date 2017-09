„Veel verborgen leed en problemen door burn-out"

Onlangs schreef Metro al dat het aantal jongeren met een burn-out toeneemt. Inmiddels is ook het Centrum voor Beroepsziekten tot deze conclusie gekomen. Het centrum bericht jaarlijks over de verschillende beroepsziektes en meldt dit jaar dat het aantal mensen dat kampt met overspannenheid of een burn-out door werk gerelateerde klachten is toegenomen.

Uit het rapport blijkt dat ruim 40% van alle meldingen bij bedrijfsartsen uit dit soort klachten bestond. De oorzaak van deze toename is niet onderzocht, maar volgens Henk van der Molen van het Centrum voor Beroepsziekten ligt deze stijging voor de hand. „ Je ziet dat in sectoren als dienstverlening, onderwijs, en gezondheidszorg de druk op het personeel toeneemt."

Het rapport van het centrum werd gemaakt in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, volgens Van der Molen dient het rapport vooral een preventief doel. „ In principe is elke beroepsziekte te voorkomen, omdat het werk gerelateerd is. Als het in een bepaalde sector veel voorkomt, betekent dat dus dat er extra maatregelen genomen moeten worden."

De meeste beroepsziektes blijken voor te komen bij mannen en werknemers boven de 45 jaar oud. Verder komt naar voren dat mensen met een beroepsziekte relatief lang uit de roulatie zijn, en in 70% van de gevallen heeft het tijdelijke, of blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Het afgelopen jaar werden er in totaal 6270 beroepsziekten gerapporteerd, het aantal mensen met een beroepsziekte komt daardoor uit op 11.000. „ Voor deze groep is relatief weinig aandacht, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het aantal verkeersslachtoffers", zegt Van der Molen. „ Maar met beroepsziekten gaan veel verborgen leed en problemen gepaard."

Voor het vaststellen van een beroepsziekte zijn een aantal criteria opgesteld. Het is aan een bedrijfsarts om een ziekte te diagnostiseren. Belangrijk is dat de ziekte vooral door werk wordt veroorzaakt.