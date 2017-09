Reclame Sugar Daddy dichterbij: ook naar Nederland

Niet alleen in België gaat het bedrijf Rich Meet Beautiful reclame maken, ook in vijf Nederlandse studentensteden gaan ze aan de slag. Mensenrechtenorganisaties zijn hierop tegen. In Brussel en Leuven is de reclame inmiddels zelfs verboden, zo heeft de Brusselse burgemeester laten weten.

Rich meet Beautiful

Het bedrijf heeft een reclamecampagne die zich richt op studenten die wat geld willen bijverdienen door gekoppeld te worden aan een ‘sugar daddy’. Ze adverteren met vrachtwagens van 5 meter breed en 3 meter hoog om de jongeren te overtuigen. De reacties zijn niet bepaald lovend. Dinsdagmiddag heeft de Belgische politie een van de vrachtwagens uit het verkeer gehaald en in België is een klacht ingediend tegen de campagne bij de Jury Voor Ethische Praktijken, aldus HLN.

De website

Er hebben zich ondertussen al zo'n 10.000 Nederlanders ingeschreven op de website. Driekwart van deze mensen is vrouw, en bijna 70% van de aanmeldingen bestaat uit studentes tussen de 18 en 26 jaar, aldus de Telegraaf. Het merendeel van de aanmeldingen komt uit Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Utrecht.

Aanmelden

Omdat wij wel nieuwsgierig zijn wat er precies gevraagd wordt, besloten we ons als redactie aan te melden bij de website. Vol goede moed en een nieuw aangemaakt mailadres zetten we de eerste stappen tot een profiel op Rich Meet Beautiful.

Je begint met het invullen van basisgegevens als gebruikersnaam en leeftijd, maar praat daarna meteen over geld. Je vinkt een 'budget' aan, wat je als maandelijkse onkosten hebt. Op deze manier kan je gekoppeld worden aan je match. Deze bedragen gaan van onderhandelbaar (dus in overleg met je suikeroom) naar laag (ongeveer 850 euro per maand) tot hoog (ongeveer 8500 euro per maand).

Daarna vul je wat persoonlijke informatie in. Denk aan je beste eigenschappen (je kan hier 'je kont' invullen, maar ook 'je lach'), je haarkleur, gewicht en leeftijd. Ook kan je jouw date laten weten of je beschikt over piercings of tattoos. Bij het instellen van je profielfoto heb je de mogelijkheid om jezelf te blurren, zodat je anoniem kunt blijven. Dat is wel zo handig, aan de profielen te zien is het overgrote deel van de mannen getrouwd.

Net een datingsite

Eigenlijk heeft de website heel veel weg van een gewone datingsite. Er staan tegeltjes met foto's van mannen, met daarbij een leeftijd en woonplaats. Klik je op een foto, krijg je meer informatie te zien. Of ze getrouwd zijn, wat ze maandelijks te besteden hebben, wat hun vermogen is en waar ze naar op zoek zijn.

De website laat weten: „Sugar Daddy’s zijn rijke, gevestigde heren die misschien al een vrouw en familie hebben, hoewel hun drukke levensstijl ervoor zorgt dat de vonk in hun huwelijk weggeëbd is. Toch blijft hun vrouw en gezin op de eerste plaats. Sugar Baby’s begrijpen dit en gaan hun vrouw en kinderen niet vervangen, maar willen wel graag in de watten gelegd worden en vrije tijd spenderen met hun Sugar Daddy."

Het regent klachten

Woensdagmiddag is bekend geworden dat Rudi Vervoort, Brussels minister-president, het bedrijf verbiedt om reclame te maken in heel het Brussels gewest. Aan het Nieuwsblad laat hij weten dat hij niets te maken wil hebben met het bedrijf.

„Het is een smerige publiciteitscampagne die losbandigheid bij jongeren en prostitutie bij studenten bevordert” aldus de president. Het Brussels parket heeft ook een opsporingsonderzoek geopend voor aanzetten tot ontucht door een meerderjarige op een openbare plaats. Nu rust de vraag: hoe gaan we hier in Nederland op reageren?