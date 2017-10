Stakende leraren willen meer waardering

Extreem veel uren maken en weinig uitbetaald krijgen: leraren op de basisschool zijn het zat. Als de schoolbel gaat, moet het werken nog beginnen. En geef je les op een middelbare school, waarbij je dezelfde taken uitvoert? Dan is je salaris een stuk hoger.

Een gemiddelde starter in het basisonderwijs verdient bruto 2436 euro waarbij een starter in het voortgezet onderwijs gemiddeld 2601 euro verdient. Een verschil van 7 procent. Dit verschil kan maximaal oplopen tot 21 procent.

Dag van de leraar

Om deze reden leggen juffen en meesters van basisscholen op donderdag 5 oktober het werk neer. Ze gaan één dag staken. Voor meer salaris en minder werkdruk.

Waarom zeuren met zo'n lange vakantie?

„Mensen moeten niet vergeten dat we gewoon ontzettend veel uren maken”, zegt basisschoolleraar Jeroen (25). „Als je dit vergelijkt met andere banen, werken we uiteindelijk evenveel”. Volgens de Algemene Onderwijsbond telt een gemiddelde werkweek van een basisschoolleraar 47 uur.

„Ik ben om twee uur klaar met lesgeven, dan gaan de kinderen naar huis. Maar vervolgens ben je nog bezig met voorbereiden voor de volgende dag, plannen, nakijken. En bij dat nakijken kom je er vervolgens weer achter dat de kinderen moeite hebben met een vak, dan ga je daar vervolgens weer een plan voor bedenken”, aldus Jeroen. „Zo ben je elke dag wel tot heel laat bezig.”

Ernstig lerarentekort

Waar er een aantal jaar geleden bijna geen baan te vinden was in het onderwijs, is er momenteel een ernstig lerarentekort. ‘Voor 2025 moeten er uit het niets 15.000 leraren uit de lucht getoverd worden’, schrijven Jan van de Ven en Thijs Roovers van PO in Actie in mei aan een brief naar Sander Dekkers.

Waarom nog naar de pabo?

De negativiteit rond de hoge werkdruk en de lage salarissen kan misschien wat schrikbarend zijn voor studenten in het onderwijs. Maar pabo-studente Anne (22) vertelt: „Een beetje waardering zou wel fijn zijn, maar de hoge druk en de lage salarissen hebben geen invloed gehad op mijn keuze. Kinderen zijn ontzettend leuk. Uiteindelijk pleit ik liever voor kleinere klassen dan een hoger salaris”. ​

Wordt de werkdruk minder met een hoger salaris?

„De werkdruk zal zeker niet minder worden”, zegt Jeroen. „Je voert nou eenmaal hetzelfde werk uit, ongeacht hoeveel geld je ervoor krijgt. Maar het gaat om de waardering voor wat je doet. Bovendien maak je extra uren, dus je hebt er zeker recht op.”

Pabo-studente Michelle (24): „Er moet gewoon meer geld gestopt worden in ondersteuning, kleine klassen en expertise. Ik zit nu in het speciaal basisonderwijs en ik merk dat het allemaal gewoon nog niet naar behoren werkt. Pas als hier verandering in komt, kan je de werkdruk verlagen en de kwaliteit verhogen."

Dus, alle scholen dicht op 5 oktober. Die leraren willen nu de regering eens een lesje leren.