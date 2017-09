Politie verdenkt 14-jarige zoon van moord op ouders

Politieagenten in Friesland hebben een 14-jarige jongen aangehouden, omdat zij hem verdenken van betrokkenheid bij de dood van zijn ouders. Het echtpaar werd dinsdagochtend dood gevonden in hun huis in het Friese Katlijk.

In het pand woonden twee gezinnen. De slachtoffer zijn een 63-jarige man en een 62-jarige vrouw, die een astrologiepraktijk zou hebben gehad. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het echtpaar zou tijdelijk onderdak hebben geboden aan mensen in nood.

Sporen

De slachtoffers werden uiteindelijk in hun huis gevonden door de buren. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De politie zegt door de forensische sporen echter uit te gaan van een misdrijf.

