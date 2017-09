Politie op zoek naar kinderen doodgereden hond

De bestuurder is inmiddels bekend, dankzij een oplettende getuige die de aanrijding zag gebeuren en het kenteken van het voertuig aan de politie doorgaf. De politie laat weten op zoek te zijn naar de kinderen die bij de verongelukte hond liepen.

De politie is op zoek naar een stel kinderen met een hond na een vervelend incident in Tilburg. Een automobilist reed de hond aan en reed vervolgens door.

