Oproep tot oordovend applaus voor Van der Laan

Amsterdam wil iets terugdoen voor haar zieke burgemeester. Op Facebook is daarom de oproep gedaan om samen bijeen te komen voor een daverend en massaal applaus voor Van der Laan.

Eberhard van der Laan liet op maandagmiddag weten zijn taken als burgemeester per direct naast zich neer te leggen. In een afscheidsbrief aan de Amsterdammers vertelde hij het bericht te hebben ontvangen dat hij uitbehandeld is, waarna hij zich heeft ziekgemeld bij de commissaris van de Koning, Johan Remkes.

In de brief bedankte hij de Amsterdammers voor hun steun en vertrouwen. „Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld”, gaf de geliefde burgemeester aan. Hij besloot de brief met een duidelijke boodschap: „Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.”

Applaus voor Eber

Oprichters van de Facebookpagina Applaus voor Eber <3 vinden dat het tijd wordt om iets terug te doen 'voor deze prachtige man, onze burgervader'. „Van der Laan heeft zo lang voor ons gezorgd, nu is het aan ons de beurt om voor hem te zorgen. Om hem een hart onder de riem te steken", stellen zij.

Het plan is om op woensdag met zoveel mogelijk mensen Van der Laan voor de ambtswoning met een 'oorverdovend applaus' te bedanken. Meer dan 700 mensen stellen aanwezig te zijn bij het evenement, nog eens 3.900 zijn geïnteresseerd.