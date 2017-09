Ook het Koningshuis gaat dit jaar meer verdienen

Koning Willem-Alexander sprak in zijn troonrede dinsdag de hoop uit dat Nederlanders er de komende tijd op vooruit zouden gaan. Daarbij blijft de koning zelf in ieder geval niet achter. Uit de miljoenennota blijkt namelijk dat er fiks meer geld gaat naar het Koningshuis.

In de nota staat bijvoorbeeld dat het inkomen van de koning stijgt naar 902.000 euro. Vorig jaar kon de koning voor zijn bezigheden nog 888.000 euro bijschrijven. Koningin Máxima mag 358.000 euro opstrijken, 6000 euro meer dan vorig jaar. Ook prinses Beatrix gaat erop vooruit: van 602.000 naar 610.000 euro in het jaar. Deze inkomens volgen de lijn van de inkomens van de andere ambtenaren.

Materiële uitgaven

In totaal gaan de uitgaven van de koninklijke familie omhoog van 41,4 naar 42,3 miljoen euro. Dat komt vooral door de stijging in materiële uitgaven. Het Koningshuis verwacht in totaal zo'n 6 ton per jaar meer uit te geven op deze post. Onder de materiële uitgaven vallen onder meer de kosten voor de auto's, paarden en rijtuigen van de familie en het gebruik van het paleis.

De extra uitgaven van het Koningshuis vallen wel enigszins in het niet bij de andere kostenposten. Zo gaan de basisschoolleraren er veel op vooruit: de overheid trekt voor hen 270 miljoen euro meer uit.