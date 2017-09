Online pesten gaat te makkelijk

Deze week staat in het teken van pesten. Waarom pesten sommige kinderen wel, en sommige kinderen niet?

Kinderen pesten in de klas, op het schoolplein, maar tegenwoordig ook steeds vaker op het internet. Het is tenslotte makkelijk om je achter een scherm te verschuilen. Omdat de zeventienjarige vlogger Darshan Boerema het online pesten steeds vaker op zijn eigen YouTube kanaal zag gebeuren, besloot hij in te grijpen.

Hij confronteert de pesters met hun eigen uitspraken, „ het zijn vaak jonge kinderen die niet nadenken over wat ze zeggen."

Darshan vlogt al een aantal jaren en het viel hem op dat de reacties onder zijn video's steeds gemener worden. „ Er wordt gediscrimineerd, met ziektes gestrooid, en soms krijgen ze zelfs doodsbedreigingen."

De vlogger heeft inmiddels tien afleveringen gewijd aan online pesten. In elke aflevering gaat hij langs bij pesters of hun ouders om te praten over het plaatsen van hatelijke reacties. Vaak blijkt dat deze jonge kinderen niet doorhebben dat wat ze schrijven ook daadwerkelijk effect heeft op iemand.

Kinderen handelen vaak onder invloed van groepsdruk en in eerste instantie is zo'n reactie grappig bedoelt. Volgens Darshan wordt er goed gereageerd op zijn bezoekjes: „ Van ouders krijg ik in de dagen erna vaak berichtjes dat ze echt niet wisten dat hun kind dit soort reacties plaatste, en kinderen zelf bedanken me soms ook. Dan schrijven ze: ik wist niet dat ik mensen kwetste, fijn dat je me dit hebt laten weten, ik wist niet dat mijn reactie zo'n effect op iemand kon hebben."

