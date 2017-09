Onderzoek naar aangifte na gewelddadige arrestatie

Er is een onderzoek ingesteld naar de gewelddadige arrestatie van vijf overvallers in het Brabantse Zundert. Op 19 juli viel een vijftal overvallers een 63-jarige Duitse man aan, nadat hij een groot geldbedrag had opgenomen bij de Rabobank. De politie wist vervolgens een volgende bankoverval te voorkomen door een val op te zetten bij de Rabobank in Zundert. Op 28 juli werd de bende opgepakt. Verschillende verdachten klagen inmiddels over een nogal hardhandig verlopen arrestatie.

Bij de aanhouding is geweld gebruikt en zelfs geschoten. Verdachte Louis C. (41) is in zijn arm geraakt door een politiekogel. Zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen is verontwaardigd over het handelen van de politie. „Hij werd direct neergeschoten, later bleek door politie, er waren zelfs omstanders die dachten dat het andere criminelen waren. Zij riepen ‘doe normaal, doe normaal’. Pas toen de agenten aan deze buurtbewoners lieten weten van de politie te zijn, werd duidelijk dat het ging om een gewelddadige arrestatie.” Van Berge Henegouwen vertelt vervolgens: “Toen mijn cliënt neergeschoten in de politieauto zat, is hij door een lid van het arrestatieteam de auto uitgehaald en met zijn hoofd over de stoep geschuurd.”

Aangifte

Volgens de advocaat is het begrijpelijk dat er in dergelijke situaties geweld wordt gebruikt. Voor hem staat in dit geval echter wel vast dat er grenzen zijn overschreden. Hij is op dit moment bezig met een afgifte jegens de rijksrecherche vanwege het toegepaste geweld. „Het is niet ongebruikelijk om iemand in beperkingen vast te houden, maar als de politie iemand probeert te doden, moet de overheid wel transparant zijn richting zijn familie. Dit is niet gebeurd, iets wat ik enkel ken uit bananenrepublieken."

Martine Pilaar, woordvoerster van de Rijksrecherche bevestigt dat een onderzoek loopt naar de gang van zaken tijdens de arrestatie. „We kijken of het door de politie toegepaste geweld geoorloofd en gepast was”, zegt Pilaar. "Het onderzoek duurt een half jaar tot een jaar. Daarna bepalen we of we stappen moeten nemen."

Voorarrest

De vijf overvallers zitten nog altijd in voorarrest, al zijn de eerder opgestelde beperkingen wel ingetrokken, waardoor ze weer contact mogen hebben met de buitenwereld. Ook het onderzoek is nog in volle gang. Zo is de gestolen 100.000 euro van de Duitse man in Venlo nog niet teruggevonden. Op 10 november komt de zaak voor het eerst voor de rechter.