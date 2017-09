Mohammed Nouri: 'Ik praat tegen hem en bid voor hem'

Gisteravond betuigden Amsterdammers hun steun aan hun burgemeester, Eberhard van der Laan. Twee maanden geleden deden Ajax-fans dat nog in Amsterdam voor de jonge voetballer Abdelhak Nouri ('Appie'). Het is vandaag precies een jaar geleden dat zijn broer Mohammed zijn droomdebuut filmde.

Telefoontje met slecht nieuws

Mohammed was op vakantie in Turkije toen hij op 8 juli een telefoontje kreeg van Ajax met slecht nieuws. Zijn broertje was in elkaar gezakt tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in Oostenrijk. „Ik zat in de bus naar het hotel toen mijn telefoon ging. Ik ben meteen teruggegaan naar het vliegveld en heb de eerste vlucht naar Nederland gepakt”, vertelt Mohammed aan RTL Nieuws.

Hij vertrok samen met het hele gezin naar Innsbruck, waar Appie in het ziekenhuis kunstmatig in slaap werd gehouden. „Het was heel moeilijk om hem daar op de intensive care te zien liggen. Ik kon het niet geloven, dacht: dit is nep.” Een paar dagen later wordt bekendgemaakt dat Appie blijvende en ernstige hersenschade heeft.

'We deden alles samen'

Mohammed en Appie verschillen drie jaar. „Hij is niet alleen mijn broertje, maar ook mijn beste vriend”, vertelt hij. „We dragen dezelfde kleren, hebben dezelfde vrienden. Een betere band bestaat niet. We deden alles samen.”

Inmiddels ligt Appie in Nederland in het ziekenhuis. Al maanden ligt hij in coma. Mohammed bezoekt zijn broertje iedere dag. Hij praat tegen hem en bidt voor hem. Sinds 8 juli staat zijn leven in het teken van zijn broertje. „Ik heb geen ruimte om andere dingen te doen. Misschien zou dat op een gegeven moment wel moeten, maar ik kan het nog niet. Het komt wel.”

De vlog die Mohammed maakte over het debuut van zijn broertje. Tekst gaat onder video door.

Steun vanuit de hele wereld

Hij doet liever geen uitspraken over hoe het op dit moment met zijn broertje gaat. Af en toe komen ze met een update. De familie wil niet dat mensen gaan speculeren. Alle berichten die ze binnen krijgen, geeft de familie veel kracht. „Het doet ons heel veel. We krijgen veel steunbetuigingen en van over de hele wereld wordt er voor mijn broertje gebeden. Dat is toch niet normaal. Een van jongen van 20 jaar oud die de wereld zó kan verbinden.”