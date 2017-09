Miljoenennota lekt opnieuw uit

Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de miljoenennota ver voor Prinsjesdag op straat komen te liggen. In 2004 was Frits Wester de eerste die voor de aanvang van Prinsjesdag de nota in handen kreeg. Het lijk zo langzamerhand traditie te gaan worden. In beginsel heerst er een geheimhoudingsplicht en hoort de miljoenennota geheim te blijven tot na de uitgesproken troonrede van Koning Willem-Alexander op Prinsjesdag.

Demissionair kabinet

Na de verkiezingen is het gebruikelijk dat de huidige coalitie geen besluiten neemt die betrekking hebben op het volgende jaar, dit wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Dat geldt ook voor de miljoenennota. Waar op Prinsjesdag normaliter een begroting wordt gepresenteerd door het verkozen kabinet, staat vast dat daar dit jaar geen sprake van zal zijn. Vandaag is precies de 185e dag van de kabinetsformatie.

Het demissionair kabinet heeft daarom in de miljoenennota weinig nieuw beleid opgenomen. Gevolg hiervan is dat er geen extra geld zal gaan naar zaken die politiek gevoelig liggen. De financiële meevallers gaan naar de staatsschuld of de tegenvallers. Wel heeft het demissionair kabinet 270 miljoen euro vrijgemaakt voor de verhoging van de salarissen van basisschoolleraren. Deze kwestie stond zeer hoog op de agenda van demissionair vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA). De VVD was echter van mening dat dergelijke besluiten aan een volgend kabinet moeten worden overgelaten.

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primaire onderwijs, heeft afkeurend gereageerd en kondigt aan dat geplande staking op 5 oktober gewoon doorgaat. „Die 270 miljoen verandert niets aan onze stakingsplannen. We hebben al tijden een claim van 900 miljoen voor salarissen en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk. Dat is het totaalpakket dat wij hebben berekend en waar wij voor gaan", aldus een woordvoerder.

Wat nog meer?

Verder blijkt uit de uitgelekte stukken dat de economie met 2,5% zal groeien. De koopkracht neemt met 0,6% toe en het aantal werklozen zal verder dalen naar 390.000. Het begrotingstekort zal volgend jaar op 0,8% uitkomen.

Tot slot wordt nog duidelijk dat het kabinet 425 miljoen euro vrijmaakt om de koopkracht van minima te verbeteren. Uitkeringsgerechtigden gaan er 0,3% op vooruit. Asscher beloofde eerder al om extra geld uit te trekken om ervoor te zorgen dat iedereen er het komende jaar iets op vooruitgaat.