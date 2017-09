Milieudefensie eist ‘eerlijke prijs voor zuivel'

Milieudefensie voert zaterdag in de binnenstad van Utrecht actie tegen de nadelen van de melkveehouderij. Met een landelijke belactie wordt de druk op supermarkten opgevoerd om melkveehouders een eerlijke melkprijs te betalen voor duurzame melk.

De organisatie wil dat supermarkten alleen nog melk verkopen van bedrijven die geen mestoverschot hebben, duurzaam veevoer gebruiken en ruimte bieden aan weidevogels. Van de consumentenprijs van een liter melk komt een kwart tot de helft bij de boer terecht. In 2016 was dat ongeveer 35 cent per liter.

„Supermarkten moeten een eerlijke melkprijs gaan betalen aan boeren”, aldus woordvoerder Bart van Opzeeland van Milieudefensie. „Boeren hebben 37 cent per liter nodig om hun brood te verdienen. Nu produceren boeren vaak onder de kostprijs, waardoor ze hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Voor 43 cent kunnen boeren ook belangrijke duurzame maatregelen nemen, zoals koeien in de wei en lokaal geteeld veevoer.”

Duurzame maatregelen

De belactie vindt plaats in een openlucht callcenter in het centrum van Utrecht. Ook vanuit Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg en Assen gaan burgers supermarkten bestoken met mail en telefoontjes.

Eerder dit jaar maakte Milieudefensie een onderzoeksrapport openbaar waaruit bleek dat het melkaanbod van Nederlandse supermarkten niet bepaald duurzaam is. Volgens Van Opzeeland ligt het percentage melk met het biologisch keurmerk tussen de 14 procent voor de Aldi en de Lidl en 22 procent voor Albert Heijn.

Klimaatakkoord

Milieudefensie krijgt bijval van andere organisaties als Wakker Dier en Stichting Natuur & Mileu. Deze zomer lanceerde Wakker Dier een campagne tegen het gebruik van ‘stalmelk’ in yoghurtdrank en chocolademelk.

Stichting Natuur & Milieu zegt in de reeds verschenen Voedselvisie dat het aantal melkkoeien in Nederland tot 2030 met 40 procent moet verminderen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen: „Een melkkoe stoot jaarlijks 10 ton CO2-equivalenten uit, vooral methaan. Dat is meer dan de jaarlijkse uitstoot van een auto of voor het verwarmen van een woning”.

Terughoudend

LTO Nederland is blij met die actie, maar het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) is kritisch. De branchevereniging van Nederlandse supermarkten vermoedt dat de meeste consumenten altijd het goedkoopste product zullen kiezen en weinig interesse hebben in duurdere maar meer milieuvriendelijke melk. „Niemand is gebaat bij een lage melkprijs voor de boer", reageert woordvoerder Marlissa van der Kamp. „Supermarkten willen in de toekomst ook nog goede zuivelproducten aanbieden. Dat is alleen mogelijk met een melkveehouderij die gezond en toekomstbestendig is."

Het CBL stelt dat Milieudefensie actie voert tegen de verkeerde partij. Van der Kamp: „De melkprijs komt tot stand op de wereldmarkt door middel van vraag en aanbod. Alleen de Nederlandse overheid kan een eventuele minimumprijs invoeren, dat is niet aan supermarkten. En als het gaat om duurzaamheid zetten supermarkten zich voortdurend in: in huismerkproducten gebruiken we bijvoorbeeld al in 80 procent van de gevallen weidemelk. Ook staan we open voor maatschappelijke organisaties om verder te verduurzamen."

Eenzijdig

De Dutch Dairymen Board (DDB), een vereniging van melkveehouders, steunt de actie van Milieudefensie. „We vinden het initiatief zonder meer positief. Momenteel mag de melkprijs zich dan wel in een stijgende lijn bevinden: er is aan de prijssystematiek en het beleid nog niets veranderd. Een kleine toename van de melkproductie wereldwijd kan onze melkprijs ook weer in korte tijd diep in de crisis storten.”

Toch is de DDB het in een aantal opzichten niet eens met de benadering van Milieudefensie als het om problemen in de melkveehouderij gaat. De vereniging stelt dat de benadering “te eenzijdig” is. „De problemen die gesignaleerd worden door groepen in de samenleving zijn veelal veel complexer dan wordt voorgesteld, zoals op de site van Milieudefensie”, aldus de DDB.

Biologisch keurmerk

Milieudefensie is al meer dan een jaar met supermarkten in gesprek over het verduurzamen van de melkverkoop, maar tot nu toe „zonder het gewenste resultaat”. Milieudefensie stelt dat de grootste verantwoordelijkheid bij de supermarkten ligt, die hun machtspositie nu nog gebruiken om flinke winsten te maken ten koste van de boeren en het milieu.

„Supermarkten nemen onze eisen, en daarmee het milieu en de boeren, gewoonweg niet serieus” , aldus Van Opzeeland. „Terwijl de melkprijs voor boeren het afgelopen jaar met zo'n 20 procent daalde, bleef de prijs in de supermarkt vrijwel gelijk. Supermarkten pakken nu het grootste deel van de winst. Is dat eerlijk?

Nieuwe acties

Milieudefensie kondigt nieuwe acties aan als er geen akkoord wordt bereikt. „Denk bijvoorbeeld aan juridische stappen”, zegt Van Opzeeland. „Melk is een Nederlands product dat onze wortels raakt. Als we zo doorgaan, is er uiteindelijk geen melk meer verkrijgbaar omdat boeren het niet meer kunnen produceren. Supermarkten moeten dat gevoel en het product niet kapot maken. De aanpassingen die we vragen zijn haalbaar.”