Hondje neergestoken na ruzie

Een man in het Limburgse Brunssum heeft op een wrede manier de ruzie tussen hem en zijn zus beslecht. De man heeft de hond van zijn zus neergestoken.

Dat meldt de Dierenpolitie Limburg op Facebook. De hond raakte ernstig gewond en is naar de dierenarts gebracht. Daar bleken zijn verwondingen te ernstig om nog kans op herstel te hebben. Daarom werd besloten om het beestje in te laten slapen.

De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld, aldus de politie. Het onderzoek naar het voorval loopt nog. Voorlopig is nog niet bekend waar de ruzie over ging en wat de man ertoe dreef om de hond dood te steken.

Lees ook: Meisje smeekt leraar of hond mee mag tijdens orkaan

Brief

Eerder deze maand was in Limburg al een hond in levensgevaar. Een boze buurtbewoner schreef een brief aan de eigenaar, waarin hij dreigde de hond te vergiftigen. Het dier zou namelijk te veel blaffen. „U speelt met het leven van uw hond", zo dreigde de boze buurman.