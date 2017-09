Koning wil je laten profiteren van gezonde schatkist

Koning Willem-Alexander heeft Nederlanders in de Troonrede op Prinsjesdag opgeroepen zich niet te laten regeren door angst. De koning stelt: „Het beste antwoord op terrorisme is dat we vasthouden aan onze manier van leven."

„Veiligheidsdiensten doen er alles aan om aanslagen te voorkomen", sprak de koning in de Ridderzaal in Den Haag. "De kracht van onze manier van leven is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging, in Nederland zichzelf kan zijn binnen de gedeelde waarden van de rechtsstaat." Bij de bestrijding van terrorisme is volgens Willem-Alexander vooral internationale samenwerking van levensbelang: „Alleen zo kunnen we de vele internationale uitdagingen het hoofd bieden."

Iedereen moet profiteren

Ook vertelde Willem-Alexander dat hij hoopt dat de inwoners van Nederland wat gaan merken van de herstellende economie. „We zien na moeilijke jaren weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Het is belangrijk dat meer mensen daarvan kunnen profiteren." Daarbij benadrukte hij dat de politiek ook mensen uit lagere inkomensgroepen niet uit het oog mogen verliezen. „"Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om iedere maand de huur te betalen en rond te komen of die zich zorgen maken over hun baanzekerheid."

Ook het onderwijs zijn volgens het staatshoofd van groot belang. Onlangs werd bekend dat er 270 miljoen euro extra voor loon van basisschoolleraren vrijkomt. Een goede zaak, aldus onze koning. „Goed onderwijs voor alle kinderen is belangrijk en leraren maken daarin het verschil. Daarvoor verdienen zij waardering."

Spek en bonen

Dit jaar is Prinsjesdag bijzonder, omdat het zittende kabinet tijdens de presentatie van de begroting demissionair is. Daarom wordt er nog nauwelijks nieuw beleid gemaakt en is de huidige nota conservatief. De Algemene Beschouwingen - het grote debat over de nieuwe plannen van het kabinet - zijn dan ook uitgesteld. De Tweede Kamer wacht liever tot het nieuwe kabinet zijn plannen presenteert. Voorlopig lijkt een kabinet met VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het meest waarschijnlijk.