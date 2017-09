Kinderkleding van Hema wordt genderneutraal

Wat Hema betreft is roze niet langer alleen voor meisjes en stoere kleding niet slechts voor jongens. Vanaf eind dit jaar verwijderd de winkelketen alle geslachtsaanduidingen van kinderkleding. In Nederland is het warenhuis hiermee de eerste in Nederland die deze stap zet.

Hema is inmiddels al aardig op weg: bij 300 van de 700 winkels heet de kinderafdeling al 'Kids'. Dat komt niet uit de lucht vallen: volgens Hema kwamen er steeds meer verzoeken van (jonge) klanten om het kledingaanbod genderneutraler te maken. Een 10-jarig meisje vroeg de winkelketen twee jaar geleden op Facebook om stoerder meisjesondergoed, omdat de eeuwige roze hartjes haar tegenstonden. Inkoopdirecteur Trevor Perren zegt tegen de Volkskrant dat er daarom ook meer variatie komt in het assortiment.

John Lewis

Eerder ging het Britse warenhuis John Lewis al overstag en verwijderde de labels met jongen of meisje van de kleding. Dat leverde naast lof ook heel veel woede op. „We willen kinderen niet opzadelen met de stereotypen”, zei John Lewis' Caroline Bettis toen, hoofd van de kinderkleding. „Met deze nieuwe collectie hebben kinderen juist veel meer keuze.”

De keuze van John Lewis kwam na ophef over kleding die door de winkel Gap naar mening van sommigen op een seksistische manier werd gepromoot. Meisjes waren 'social butterflies' en jongens 'little scolars'. De winkel Asda verkocht jongensshirts met 'Future Scientist' en 'Boys Will Be Boys' erop. De meisjes moesten het door met 'Pretty Rock' en 'Hey Cutie'.

Speciale shirts

Hema laat zich graag vaker horen als het gaat om kleding. Al een paar jaar verkoopt de keten in Amsterdam rondom de Gay Pride speciale t-shirts. De winst gaat naar de Gay-Straight alliances van het COC.

Dit jaar kochten klanten blind een t-shirt, waarbij ze alleen hun maat wisten. Op dat t-shirt stond een naam met een hartje ervoor. De campagne liet weten dat Hema van iedereen houdt. Het jaar daarvoor waren er t-shirts te krijgen met de typerende rookworsten met een hartje ertussen of twee tompoucen met een hartje ertussen.