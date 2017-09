Kevin 'House of Cards' Spacey komt naar Ahoy

Frank Underwood-vertolker Kevin Spacey is de hoofdspreker tijdens een groot evenement in Rotterdam Ahoy. Dat heeft de organisatie aan Metro bekendgemaakt.

De bedenker en hoofdrolspeler van de Netflixserie House of Cards komt op woensdag 29 november naar het inspiratie-evenement BusinessBoost LIVE. Het event wordt voor de eerste keer gehouden, maar is het vervolg op Inspiration 360. In een uitverkochte ZiggoDome waren toen Al Gore en Richard Branson te gast.

Succes voor Netflix

Spacey vertelt zijn verhaal over House of Cards, de populaire Amerikaanse dramaserie waarin hij de genadeloze politicus Underwood neerzet, en hoe dit een enorme impact heeft gehad op het succes van Netflix. De komst van Spacey zal voor veel Nederlandse fans mooi nieuws zijn en eindelijk het moment om de succesvolle acteur en ondernemer live te zien. In Ahoy zullen ook Jitse Groen van Thuisbezorgd.nl, Pieter Zwart van Coolblue en cabaretier Jan Jaap van der Wal een bijdrage leveren.

'Haal Spacey naar Carré'

Eerder dit jaar probeerde Radio 4-presentator Christiaan Kuyvenhoven Kevin Spacey te verleiden om naar Nederland te komen. Kuyvenhoven startte een internetactie om 'Underwood' in Carré in Amsterdam te laten optreden. Dat leverde toen 21.000 likes op.

BusinessBoost LIVE is een initiatief van ING en Tribe Company. Het doel is om inspirerende verhalen van (wereld)beroemde ondernemers dichtbij de mensen te brengen. De voorverkoop start binnenkort.