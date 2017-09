'Het einde der tijden is wél begonnen!'

Met duizend flesjes water, ontelbaar veel blikken soep en hoge hekken in de tuin had Wim van Zanten uit Schiedam zich uitermate goed voorbereid op het einde der tijden. Afgelopen zaterdag zou een bepaalde stand van de sterren (openbaring 12) er volgens de bijbel voor zorgen dat het weleens heel snel afgelopen zou kunnen zijn met het leven op aarde zoals wij dat kennen. Maar zondagochtend draaide de wereld nog steeds door toen de Schiedammer wakker werd.

Dat was voor hem geen teleurstelling, zegt Van Zanten. „Ik heb nooit beweert dat Jezus op aarde zou terugkeren of dat de wereld zou vergaan. Maar het teken van openbaring 12 is er wel geweest, dus het einde der tijden is wel degelijk begonnen. We zullen te maken krijgen met ellende. Ik zei nog tegen mijn vrouw dat het mij niet zou verbazen als die Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un binnen 48 uur een raket afvuurt en Donald Trump er vervolgens eentje terugschiet. Openbaring 12 heeft alle ellende ingeleid.”

Dat er nog geen dood en verderf is gezaaid op aarde geeft de 49-jarige oud-Feyenoordhooligan extra tijd om zich voor te bereiden op de donkerste tijden die we hier ooit hebben meegemaakt. „We hebben tanks met benzine, lampenolie, gasflessen, noem maar op. Als de elektriciteit uitvalt kunnen wij wel even vooruit. Maar misschien dat we nog meer wapens in huis kunnen halen. Op die manier wil ik mijn gezin beschermen”, aldus de vader van drie kinderen. „Kijk maar naar de orkaangebieden, waar de mensen na twee dagen zonder eten behoorlijk zenuwachtig werden en na drie dagen met plunderingen begonnen. In ons huis zijn wij veilig.”

Van Zanten zegt dat zijn kinderen nooit bang zijn, ondanks dat ze in een volledig gebarricadeerd huis wonen en papa voedsel en wapens koopt voor het geval de wereld in brand komt te staan. „Mijn jongste dochter Eva is 9 jaar en zij heeft het er continu over dat ze uitkijkt naar het moment dat ze naar huis kan, dat ze naar Jezus in de hemel kan. Ik ben nu zo’n vijftien jaar gelovig, dus ze is tijdens haar opvoeding niets anders gewend.”

Albert Heijn

Zaterdagochtend ging Van Zanten overigens gewoon de deur uit en zondag bracht hij een bezoek aan De Bazaar in Beverwijk. „En nu zitten we bij mijn schoonmoeder in Haarlem. Dat bezoek stond eigenlijk voor zaterdag gepland, maar dat hebben we toch maar een dagje verplaatst. Zaterdag ben ik in de buurt gaan evangeliseren en daarna hebben we de deuren op slot gegooid en hebben we CNN op gezet. Nu zijn we tachtig kilometer van huis, maar ook mijn schoonmoeder heeft haar voorzorgsmaatregelen getroffen en heeft aardig wat voedsel in huis. Niet zo veel als wij, want thuis kan ik twee maanden lang drie maaltijden per dag koken voor mijn gezin. Maar hier om de hoek zit een Albert Heijn en als er iets gebeurt haal ik zo voor duizend euro aan eten en drinken.”

Voorlopig gaat het gewone leven verder en brengt Van Zanten maandagochtend zijn kinderen weer naar school. „Ik ben blij dat ik er nog ben”, bekent hij. Om er direct aan toe te voegen: „Maar er komt een tijd dat het allemaal voorbij is. En dan zeg ik: halleluja, dank U wel! Van mij mag het gebeuren.”